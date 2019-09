Alfredo Casero, sobre Pichetto: "A mí no me gusta nada. No confío ni un poco"

El actor criticó en Twitter al compañero de fórmula de Mauricio Macri Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Tras ser uno de los famosos con mayor visibilidad en la marcha del sábado convocada por el oficialismo, el humorista Alfredo Casero habló por Twitter y se mostró en contra de la gestión del candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto.

"Para mí Pichetto y Fernández son de la misma ralea... Este tipo peleó para que la porota no vaya presa... con toda su fuerza. Ahora vio que apostó mal y pone el pecho... bien peruka", escribió el acto en esa red social, a menos de un mes de haber anunciado que iba a dejar de utilizarla por su salud y a pedido de sus hijos.

" A mí no me gusta nada. No confío ni un poco", agregó Casero, que suele utilizar las redes sociales para defender la gestión del presidente Mauricio Macri y denostar al kirchnerismo.

En los últimos meses el humorista fue centro de atención debido a sus comentarios políticos. En junio, publicó en contra de la exmandataria Cristina Kirchner: "Cristina esa señora vieja y que bien podría dedicarse a darle de comer a los gatos en el Botánico aún sigue teniendo imbéciles que le hacen el show". En agosto, aseguró sobre el líder de los Redondos: "El Indio Solari dice que se va si gana Macri. Se va él o me voy yo, dice, comiendo quesito Grana Padano y Johnnie Walker en la mesa de Barnes & Noble, New York. Otro rico que vive de los pobres", escribió. Asimismo, hace dos días utilizó su cuenta para criticar a los candidatos a presidente Roberto Lavagna, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert, a los que tildó de "K". Semanas atrás, tuitéo sobre el candidato a presidente del Frente de Todos: "Fernández nabo, no quiere que caigamos en los errores del pasado. ahhh bueno".

El año pasado, el actor fue noticia por una entrevista en la que lanzó una frase que luego pasó a la calle como una especie de lema en contra de los que apoyas al kirchnerismo. Hizo una alegoría del " flan" para caracterizar las demandas sociales: "A vos se te prendió fuego la casa, tenés una familia, son 12, se te prendió fuego y hace frío afuera. Vienen los 12 y te dicen: 'Queremos flan, queremos flan, papá. Flan, flan'".

Alfredo Casero explicó qué quiere decir "queremos flan" en Terapia de Noticias 02:35

Video