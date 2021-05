Alfredo Leuco sobre la proclama del kirchnerismo: “El poder está en Uruguay y Juncal y no en la Casa Rosada”

Este 25 de mayo, Alfredo Leuco dedicó el editorial de su programa a la “Proclama del 25 de mayo”, el texto que el núcleo duro del kirchnerismo elaboró para oponerse al pago de la deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París. Además, remarcó la falta de vacunas, uno de los temas más acuciantes en medio de la segunda ola de coronavirus y las nuevas medidas de confinamiento estricto.

“Feliz día de la patria y la libertad. Esa libertad es la que nos obliga a denunciar que hoy la patria está en peligro. Porque el autoritarismo chavista avanza todos los días a paso redoblado y tambor batiente, mientras gran parte de los argentinos está ocupado, preocupado y aterrado por la pandemia criminal. Es muy razonable porque, además de la hecatombe económica, hay más de 75.000 muertos y aún faltan 8.400.000 vacunas para cubrir con dos dosis a los mayores de 60 años. Es respetable y comprensible que una mayoría de los compatriotas que hoy tienen su escarapela en el pecho estén tratando de vivir y sobrevivir y no morir en el intento. Pero la sabiduría popular de El Dipy definió el dilema con mucha claridad: ‘Entre la salud y la economía, eligieron salvar a Cristina´”, aseguró en el comienzo de El diario de Leuco (LN+).

El conductor criticó con dureza el documento titulado “Primero la salud y la vida, después la deuda”, avalado por la diputada Fernanda Vallejos y un abanico amplio de referentes empresariales, gremiales, políticos y sociales. “Hoy Cristina dictó e hizo publicar un documento firmado por los cristinistas más extremos donde anticipan que se viene un default con el Fondo Monetario y el Club de París y que semejante infantilismo irresponsable será presentado como un gesto patriótico, humanitario y emancipador”, cuestionó.

Además, Leuco enumeró los argumentos de la proclama: “Explican que nuestro país, por su estado de emergencia social y económica, producto del gobierno de Mauricio Macri y la pandemia, no está en condiciones de afrontar los compromisos con los organismos internacionales. Y propone destinar todos los recursos a preservar la vida y la salud de los argentinos”.

Tras repasar los títulos de los principales diarios y portales de alcance nacional sobre el tema, apuntó contra el Gobierno. “Cristina [Fernández de Kirchner], Axel [Kicillof] y Máximo [Kirchner] no firmaron la proclama porque son los autores intelectuales. Ellos la redactaron. Alberto no la firmó porque se enteró por los diarios. Pobre presidente títere, finalmente se dio lo que tanto despreciaba. Quedó más claro que nunca que el poder está en Uruguay y Juncal y no en la Casa Rosada. Es patética la imagen del presidente humillado por su propia vice, dialogando con Angela Merkel para que le dé una mano en la negociación con el FMI. ¿Para qué le hacen perder tiempo a Merkel y a todos nosotros, si Cristina ya decidió que no se le tiene que pagar a nadie?”, sentenció.

De igual manera, Leuco se refirió a la discusión en torno al candidato a Procurador General de la Nación. “Esta mojada de oreja para Alberto va en el mismo sentido que el tema del jefe de los fiscales. Alberto dijo varias veces: ‘Mi candidato sigue siendo Daniel Rafecas’ y Cristina dice: ‘Ese es el candidato de Juntos por el Cambio’”.

“Es impresionante cómo la reina, el príncipe heredero Máximo y el hijo putativo Axel han vaciado de poder en tan poco tiempo al presidente electo por las urnas. Un verdadero golpe palaciego. Le han expropiado el sillón de Rivadavia”, agregó.

Asimismo, Leuco consideró sobre la “Proclama del 25 de mayo”: “Este texto firmado por la crema del cristinismo más irracional también es un certificado de defunción política para el ministro Martín Guzmán al que todos los días le hacen un agujero más en su barquito. ¿Se quedará Guzmán para ser el ministro del default? Esa proclama es casi un programa de gobierno del cristinismo del siglo XXI, o del nacional populismo autoritario y cleptocrático. Allí también se exige que se avance con la querella criminal contra Mauricio Macri y los funcionarios responsables de su gobierno y del FMI por el crédito que el organismo le otorgó al gobierno anterior”.

Sobre el final de su editorial, el conductor mostró preocupación por el avance sobre la Justicia. “La patria es de todos, no de Cristina. Por eso le digo que si ‘el pueblo quiere saber de qué se trata’, debe saber que todas y cada una de las medidas que se tomaron y se van a tomar en la Justicia son para colonizarla, para ponerle la camiseta de Cristina y para que todos los corruptos de estado queden en libertad lo más rápido posible y para que los jueces, fiscales y periodistas que se animaron a investigarlos la pasen lo peor posible. Ejemplos sobran. Y los venimos marcando desde el principio. Pero en los últimos tiempos, hay una orden de Cristina de pisar el acelerador a fondo”.

“La patria está en peligro. Estamos atrapados sin salida. Es un círculo vicioso y confiscatorio entre Santa Cruz y Venezuela pasando por Formosa. Quieren instaurar un nuevo régimen, contrario a la República. Populismo de cuarta. Autocracia jurásica”, concluyó.

