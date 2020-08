La actriz Alyssa Milano compartió un video en redes sociales donde muestra la cantidad de pelo que se le está cayendo después de haber estado gravemente enferma de coronavirus Crédito: Instagram

La caída del pelo parece ser una de las secuelas más frecuentes entre quienes han padecido COVID-19. La actriz Alyssa Milano, que en marzo y abril estuvo gravemente enferma a causa del virus, reveló que hoy enfrenta una importante pérdida de pelo además de sufrir dolores en el pecho.

En un video que compartió desde su cuenta de Twitter, Milano, de 47 años, se cepilló el cabello recién lavado y mostró los grandes mechones que pierde cada vez que se peina. "Solo quería mostrarles la cantidad de pelo que estoy perdiendo como consecuencia del Covid-19", dijo la actriz que imploró a sus seguidores que "usen una maldita máscara".

De acuerdo con la CNN, un estudio reciente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana descubrió que de 1500 personas contagiadas y recuperadas más de 400 sufren de caída del cabello como uno de los efectos del coronavirus a largo plazo.

Alyssa Milano, conocida por sus actuaciones en series como Melrose Place y Charmed, dio positivo en anticuerpos contra el coronavirus después de recibir tres falsos negativos a pesar de experimentar todos los síntomas de la enfermedad a finales de marzo cuando comenzó a tener fiebre y dolor de cabeza y terminó internada con respirador.

"Mi inquietud ahora es lo que sucede después de que una se recupera. No sé si debería hacerme un control general de salud. Estoy esperando que los médicos me digan cuáles son los pasos que debo seguir. La orientación es mínima porque la enfermedad es muy nueva", contó la actriz en una entrevista en CNN la semana pasada.

Hace unos días, Milano compartió una foto en Instagram donde se la ve con el respirador puesto. "Esta era yo el 2 de abril. Nunca en mi vida había estado tan enferma. Me dolía todo. Perdí el olfato. Sentía como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. No podía respirar ni comer. Perdí cuatro kilos en dos semanas. No tenía mucha fiebre pero los dolores de cabeza eran horribles. A fin de marzo me hice dos pruebas de COVID y resultaron negativas. Cuando me sentí mejor también me hice el test de anticuerpos y dio negativo. Al fin, después de vivir cuatro meses con síntomas permanentes como vértigo, problemas de digestión, palpitaciones del corazón, dificultad para respirar, pérdida de la memoria de corto plazo y un malestar generalizado, volví a hacerme la prueba de anticuerpo y di positivo por lo que supe que tuve COVID-19", escribió junto a la imagen.

Con la intención de crear conciencia entre sus seguidores, Milano advirtió que la enfermedad no es un engaño, que ella realmente sintió que se estaba muriendo: "Donaré plasma y por favor cuídense. No quiero que nadie se sienta como yo".