Andrea Álvarez, sobre la vuelta de Soda: "Cerati putea desde el cielo"

La expercusionista de Soda Stereo se mostró reacia al regreso de la banda sin Cerati Crédito: Hernán Zenteno

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019 • 16:32

Esta mañana se reveló que Soda Stereo regresará con una gira latinoamericana comandada por su baterista Charly Alberti y el bajista Zeta Bosio, además de un elenco de cantantes como Adrián Dárgelos de Babasónicos y Chris Martin de Coldplay en reemplazo del vocalista y compositor Gustavo Cerati, fallecido cinco años atrás.

Aunque la noticia emocionó a muchos fans de la banda de rock tanto en la Argentina como en otros países de la región, no faltaron quienes se mostraron reacios a la idea argumentando que el propio Cerati, quien en su momento rechazó la posibilidad de reemplazar a Sting en The Police, no estaría para nada de acuerdo con el proyecto.

Paradójicamente, o quizá no, una de esas voces en contra fue nada menos que la de la baterista, percusionista, cantante y compositora Andrea Álvarez, que colaboró en tres discos de la banda y en múltiples recitales, incluida la gira Me verás volver, realizada en 2007.

Álvarez citó un tuit del periodista Leonardo Ferri en el que pedía tuitear "lo primero que pensaste sobre el anuncio de Soda Stereo". "Ya lo sabía", escribió ella.

Luego, cuando otra usuaria escribió "no es lo mismo sin Cerati pero él va a estar presente ahí" se despachó: "Puteando desde el cielo, sí".

Además, dijo que no sabe que haría en caso de que la inviten a participar del proyecto: "Ni tengo idea. Hoy te digo que no".

En Twitter Soda Stereo, Cerati y Chris Martin fueron Trending Topic durante el día de hoy y causaron furor entre la mayoría de los usuarios que se sorprendieron con el regreso de Soda Stereo con cantantes invitados.

En los últimos días, el Zorrito Von Quintiero publicó una foto en Instagram dedicándole un feliz cumpleaños a Zeta Bosio y escribió, en un guiño a la futura gira en conjunto, "va a ser un gran año, a disfrutarlo".