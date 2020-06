Ángel de Brito y José María Listorti, enfrentados por una nota a Nicole Neumann. Crédito Instagram

12 de junio de 2020 • 13:19

Nicole Neumann fue entrevistada en conjunto por Maite Peñoñori, para Los Ángeles de la Mañana , y por un movilero de Hay que Ver , el programa que conducen Denis Dumas y José María Listorti . Y una actitud algo del cronista de elnueve provocó la reacción del conductor Ángel de Brito .

"¿Me pareció a mí o el notero de Listorti me estaba ensuciando un poquito, bardeándome y buscando roña? ¿Por qué no le diste un microfonazo, Maite?", le insinuó irónicamente a la cronista de su programa.

Lejos de relajarse, de Brito continuó con su descargo hacia el movilero: "Me echa la culpa a mí del tema entre ellos [en relación al conflicto reciente entre Nicole Neumann y su exmarido, Fabián Cubero] . Yo no tengo la culpa si ellos no tienen primicias, noticias. Querían hacerme pelear con Nicole de vuelta".

El ida y vuelta entre Ángel de Brito y Maite Peñonori por la actitud del notero de "Hay que ver" 01:22

Video

En esa ida y vuelta, Peñoñori le comentó que querían ir al canal de Constitución para tener un testimonio sobre su postura sobre el conflicto entre la modelo y panelista de Nosotros a la Mañana y el jugador de Vélez Sarsfield. Tras explicar que no los recibirían, De Brito reveló que siempre suele estar dispuesto a hablar de otros temas. "Les remo toda la nota siempre que vienen acá, les habló de los 200 temas que me vienen a preguntar y me van a buscar roña con Nicole Neumann ", afirmó con todo de fastidio.

Hacia el final del móvil, el conductor remarcó que él había abordado el tema en los días previos y en el programa de elnueve "llegaron tarde". "¿El notero de Listorti y Listorti me van a enseñar a mí cómo hacer una nota? ¿Estamos todos locos? Si ellos hacen el tema tres días después, algo les está fallando", concluyó.