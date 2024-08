Ángel de Brito contó la verdad detrás de la ausencia de Gabriela Sabatini en la boda de Oriana y Paulo Dybala

Escuchar

Sin dudas, la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue uno de los eventos más importantes del año. Se casaron el 20 de julio en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, frente a 300 personas. Sin embargo, entre los invitados faltó una figura clave de la familia: Gabriela Sabatini.

Unos días antes de la boda, Catherine Fulop puso en duda la presencia de su cuñada en el casamiento e incluso hasta reveló que no se hablan. Finalmente, fue el propio Osvaldo Sabatini quien confirmó que su hermana estaría ausente.

Si bien el casamiento se llevó adelante como estaba previsto y las fotos de los novios causaron furor en redes sociales, lo cierto es que ahora, a casi un mes del gran evento se conoció cuál habría sido el verdadero motivo por el cual la extenista no acompañó a su sobrina -con quien supo tener una gran relación- en uno de los días más importantes de su vida.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron el 20 de julio (Foto: Instagram @paulodybala)

El viernes en Ángel responde (Bondi), Ángel de Brito se refirió a la ausencia de la exdeportista en el casamiento e hizo una revelación: “De una muy buena fuente, la mejor fuente, me contaron que a Gaby Sabatini nunca le llegó la invitación. Nunca formalmente fue invitada”.

“El único comentario que recibió fue de Claudia Villafañe (la wedding planner) que le dejó un mensaje y le dijo ‘Gaby es el casamiento de Oriana en tal fecha’, avisándole que se casaba, pero nunca le llegó la tarjetita formalmente”, continuó el conductor y dejó en claro que ni Oriana ni Catherine ni Osvaldo se comunicaron con la extenista.

“Ese es el verdadero motivo por el que Gaby Sabatini no vino al casamiento”, indicó el conductor y comentó que la exdeportista habría dicho: “Si no me llama un familiar para venir a un casamiento, para un momento tan importante, ¿cómo voy a hacer el viaje y a caer al casamiento?”.

Según reparó Ángel de Brito, Gabrila Sabatini no habría recibido una invitación formal al casamiento de Oriana y Paulo Dybala (Foto: Instagram @sabatinigaby)

“Desde el lado de Gaby, lo que dicen es ‘se hacen tanto las víctimas, los otros, que dicen que se alejó de la familia’, pero ni siquiera levantaron el teléfono para decir ‘Che, ¿querés venir a la boda?’”, reparó de Brito. “Eso es mucha falsedad”, acotó Marixa Balli al escucharlo.

Por último, el conductor señaló que el único mensaje que recibió Gabriela Sabatini fue de parte de Claudia Villafañe, quien fue la organizadora de la boda. “Por más de que la conozca de toda la vida por [Diego] Maradona y la profesión de ambos, yo no voy a un casamiento si no me invitan. ¿Quién va a un casamiento que no lo invitan? Los colados, nada más”, sentenció.

Lo cierto es que el tema surgió a partir de que Catherine Fulop pusiera en duda la presencia de su cuñada en la boda. Si bien en la entrevista que dio con LAM (América) dijo que estaba invitada y que “seguramente” iba a estar, no confirmó que efectivamente asistiera. Incluso, dejó entrever que el vínculo que mantienen no sería el mejor: “Yo nunca hablé con ella en toda mi vida, tengo treinta años con mi marido, te lo juro. Yo nunca la llamo para decirle ‘cuñada, vamos a salir’, porque no. Yo no soy amiga de ella, soy su cuñada”.

Un día antes de la boda, Ova Sabatini confirmó que su hermana no estaría en el casamiento de Oriana y Dybala Instagram @ovasabatini

Tras varios rumores y especulaciones, un día antes del casamiento, el propio Osvaldo Sabatini confirmó en Socios del espectáculo (eltrece) que su hermana no iba a estar y expresó que para él se trataba de un tema muy triste. “Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ya se solucionarán las cosas y volverán a ser como antes”, dijo y de esta manera dio a entender que habría un conflicto familiar en el medio.

LA NACION