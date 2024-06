Ángel de Brito reveló a qué futbolista de la selección argentina quiso conquistar Sofía Jujuy

Escuchar

En medio del escándalo de la supuesta infidelidad de Alexis Mac Allister a su novia, Ailén Cova, durante el festejo de cumpleaños de Rodrigo De Paul, otro dato salió a la luz de la noche en la que el mediocampista recibió sus 30 años. Según Ángel de Brito, Sofía ‘Jujuy’ Jiménez quiso conquistar a uno de los futbolistas, pero no salió como esperaba.

Rodrigo De Paul cumplió 30 años y lo festejó a lo grande @rodridepaul

“De Paul es noticia por su relación con Rocío Robles, hasta ayer era con Mac Allister el tema, por suerte el jefe de prensa de Mac Allister nos dijo que no era con él, sino que se la había llevado De Paul”, comenzó diciendo este martes el conductor de LAM (América TV).

Pero eso no fue todo, minutos más tarde sorprendió al revelar un dato desconocido sobre la fiesta que el exnovio de Martina ‘Tini’ Stoessel realizó este lunes en Puerto Madero. “Después, me contaron que varias estuvieron en ese cumpleaños tratando de llevarse la velita y unas muy famosas (...)”, expresó, y lanzó: “Sofía Jujuy Jiménez se quiso levantar a De Paul. Hubo algo ahí”.

Luego, el periodista aclaró: “Robles no se fue con Mac Allister. Alexis se fue 3.45, primera presa. Como De Paul no enganchó con Jujuy, Robles avanzó y se fue con Rodrigo”.

Tras el escándalo que causaron las especulaciones que involucraron a su pareja, Ailén Cova tomó una drástica decisión para evitar que en las redes la hostiguen con el tema y desactivó los comentarios en las publicaciones de su cuenta de Instagram.

Esta es la última foto que compartió Ailén Cova junto a Mac Allister, una semana atrás, luego, el mediocampista habría tenido el encuentro con Robles (Fuente: Instagram/@ailencova)

Después de dar a conocer la noticia, desde el móvil del ciclo fueron en busca de la palabra de la exbailarina de Marcelo Tinelli. “¿Cómo estás?”, le preguntó el cronista Alejandro Castelo. “Bien, ando enloquecida con este quilombo que armaron... Pepe”, expresó refiriéndose a los dichos de Pepe Ochoa, quien la vinculó con Mac Allister.

“Escribime Pepe y te cuento la verdad... No, pero él tiene muchos amigos que estuvieron ahí (por la fiesta de De Paul)”, dijo Robles. Al escucharla, el movilero redobló la apuesta y le preguntó qué de todo lo que se dijo era cierto. “Lo cierto es que estuve en el cumpleaños, no fui invitada yo directamente, sino por Tata Estanciero Vilariño. La invitada fue ella y fuimos entre varios. A los chicos ya los conozco porque los he cruzado en varios lados. He salido con una persona vinculada al mundo del fútbol y bueno, eso es verdad”, indicó.

“Es verdad que estuve hablando con todos, que bailé con todos, pero de hecho con Mac Allister fue con el que menos compartí porque él se fue... bueno, no quiero dar horarios por las dudas, pero se fue más temprano porque al otro día tenía un casamiento con su pareja”, completó.

Por su parte, Jujuy le escribió en medio del programa a de Brito. “Jujuy me está escribiendo para put***** por el graf. Acá me dice que no se lo quiso levantar, que nunca estaría con un futbolista”, contó el periodista. “Sabés que me estaría riendo, pero el chico con el que estoy me importa”, le dijo la modelo, sugiriendo que estaba iniciando un romance con otra persona.

LA NACION