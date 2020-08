El político aseguró que muchos están aprovechándose de la situación para atacar al Gobierno. Fuente: América

El exjefe de gabinete Aníbal Fernández fue entrevistado en Intratables para que diera su opinión sobre algunos temas, en especial, cómo ve al Gobierno ante la situación pandémica, motivo por el cual tuvo un cruce con Ceferino Reato.

"Doctor, usted sabe que yo lo respeto mucho, creo que es muy inteligente y debería estar en el Gobierno", comenzó a decir Ceferino. Y agregó: "Un peronista es un ser realista. Lo que está hoy es del Gobierno, no es de Macri. Hoy estamos peor con el desempleo, con la economía, con todo".

"Bueno, está bien. Es muy posible que vos no leas los diarios y no te enteres de lo que pasa en el mundo. Yo sé lo que uno puede llegar a decir, pero creo que el mundo está viviendo una situación un poquito complicada", le contestó Aníbal. "Tomo uno de tus temas que es el desempleo, bueno, miren lo que es en Chile, Brasil o Estados Unidos", continuó el político.

"Mire que estamos peor", lo interrumpió Reato. "No, mi amigo. No tenés la menor idea de lo que estás diciendo", respondió Fernández. "Pero no se puede refugiar en el virus", continuó el periodista. "Hay muchos que están aprovechándose de la situación en la que nos encontramos como mundo, para adjudicárselo a un presidente que está hace siete meses gobernando. Es un despropósito", justificó Aníbal. "Pero estamos peor, ese es el tema", afirmó Reato.

Luego el político, apuntó contra el periodista Claudio Savoia quien lo interrumpió: "¿No te enseñaban en la escuela a levantar la mano a vos?". "Enseñáme algo más, dale. Yo me callo y vos enseñáme", le contestó Savoia.