Animal de río: pacto familiar en un medio injusto

Libro y dirección: Guadalupe Fernández Peña. Intérpretes: María Lía Bagnoli, Camila Cahn, Sergio Zanardi. Música: Ine Güemes, Juan Nazar. Luces: Pablo Calmet. Escenografía: Laura Cardoso. Sonido: Anali Maguet. Producción: Florencia Serra. Director repositor: Francisco Cottet. Sala: Espacio Polonia, Fitz Roy 1477. Funciones: domingos, a las 19. Duración: 60 minutos.

Una adolescente sostiene una larga soga con mucha atención. Es su tarea, vigilada por la madre. Ambas están en un muelle, donde viven, en una escondida parte del Delta rodeadas por el río en el que continúa sumergido el cuerpo del padre y marido, muerto y enlazado a la espera de, tal vez, ser desintegrado por las pirañas. Nerviosa, muy turbada, la madre pregunta, controla, atenta a cualquier ruido que anuncie la irrupción de una sospecha que las señale.

Escrita y dirigida por Guadalupe Fernández Peña, Animal de río recibió una mención especial en el concurso Nuestro Teatro, organizado por el Teatro Nacional Cervantes en 2020 , pero no fue filmada en formato audiovisual para el Cervantes online. En esta puesta con público y en la sala Polonia de Palermo, está muy bien aprovechado el espacio por la escenografía de Laura Cardoso: por detrás del “deck” de madera y las dos ajadas reposeras, se abre una puerta que permite ver la cocina de la sencilla vivienda, por donde entra y sale continuamente la madre (María Lía Bagnoli) siempre al borde de la crispación mientras que la joven (Camila Cahn), en comparación, mantiene cierta templanza y contiene a su mamá agobiada por un peso enorme sobre sus espaldas.

En un breve soliloquio, la chica refiere a la situación de abuso que sufrió de parte del padre: no hay otra información explícita, todo el conflicto se construye y se deduce por la tensión que padecen ambas, aisladas y unidas en un pacto de silencio, temerosas por ser juzgadas en ese medio salvaje donde el más fuerte tiene ventaja. La aparición, en el tramo final de la obra, del tío paterno y cuñado (Sergio Zanardi) que pregunta por su hermano inhallable los últimos días, no suma nada a la historia y hasta interfiere la propuesta tejida hasta ese momento con implícitos y sobrentendidos entre las dos mujeres. Parece más un recurso para acelerar el desenlace porque no resulta integrado a la trama. El pacto madre e hija, un sello frente a la vulnerabilidad en una situación límite, no requería otro refuerzo dramático que la redunde.