Anne Hathaway cantó “Somebody to Love” 20 años después de Ella está encantada y revolucionó las redes

Anne Hathaway es considerada una de las actrices más consolidadas de Hollywood, ya que protagonizó películas que marcaron a generaciones y la convirtieron en una de las favoritas del público. Recientemente, la estrella de cine dio que hablar al anunciar algo que sus fans esperaron durante dos décadas: la icónica película El diario de la princesa tendrá una tercera parte. Ahora, volvió a ser el centro de atención al interpretar “Somebody to Love”, como un homenaje a Ella está encantada, una de las producciones más recordadas de su carrera.

Todo ocurrió en la ciudad de Nueva York, en el marco del evento Broadway Rallies for Kamala Harris, una campaña especial en apoyo a la candidata presidencial y actual vicepresidenta demócrata. Durante la ocasión, Anne Hathaway se lució con su talento vocal al interpretar el icónico himno de Queen de 1995, la misma canción que cantó en la película de fantasía de Disney de 2004, Ella está encantada. Esta interpretación se convirtió en uno de los momentos más recordados del film, y la actriz supo revivirlo de manera especial en el evento.

Ella está encantada se estrenó en 2004

Como era de esperarse, el momento no pasó desapercibido, por lo que los presentes capturaron imágenes y videos de lo ocurrido, lo compartieron en redes sociales y la situación no tardó en hacerse viral. En el clip, se la puede ver a la intérprete de El diablo viste a la moda luciendo un blazer negro brillante con lentejuelas y un short del mismo diseño, combinados con botas de cuero holgadas por encima de la rodilla, aunque lo que más llamó la atención fue su destreza musical.

La actriz sorprendió con su presentación musical en el evento

Es importante mencionar que Hathaway no fue la única celebridad que se hizo presente en el evento de campaña. Esto teniendo en cuenta que se unieron actores y cantantes de primera línea como Whoopi Goldberg y Billy Porter, así como leyendas de Broadway como Kristin Chenoweth y Judy Kuhn.

El divertido video con el que Anne Hathaway confirmó que será parte de El Diario de la Princesa 3

No hay dudas de que El diario de la princesa fue una de las películas más icónicas en la carrera de Anne Hathaway, ya que, incluso 20 años después, continúa siendo recordada con cariño. Por eso mismo, el reciente anuncio de la actriz sobre la tercera entrega hizo estallar de emoción a sus seguidores, quienes llevaban años esperando esta noticia.

“Existe un guion para la tercera película. Hay un guion: yo quiero hacerla. Julie (Andrews) quiere hacerla. Todos queremos que suceda”, había dicho Anne hace algunos años, cuando estuvo de invitada en el programa Watch What Happens Live.

Pero, el pasado 4 de octubre, la actriz publicó un video en sus redes sociales que no pasó desapercibido: en él, se la puede ver recostada en una reposera con anteojos de sol y una amplia sonrisa. “Uno”, lanzó y automáticamente en la imagen apareció la recordada escena en la que Mia Thermopolis decía “¿Una princesa? Callate”. Luego, dijo “dos” y apareció la reina Clarisse con la misma palabra, “Callate”. Finalmente, volvió a aparecer Anne y, con una amplia sonrisa, confirmó “tres”; de repente, empezó a sonar “Miracles Happen (When You Believe)”, la icónica canción de la primera película, confirmando de manera oficial la tercera entrega.

“Los milagros ocurren. ¡De regreso a Genovia!”, agregó la protagonista, quien también hizo otros anuncios respecto al equipo creativo de este proyecto. Según informó el sitio Deadline, Adele Lim, quien fue guionista de Raya y el último dragón y dirigió Joy Ride, tomará las riendas de esta tercera parte. Vale la pena mencionar que las dos primeras películas estuvieron bajo la dirección de Garry Marshall, reconocido por su trabajo en Mujer bonita y Novia fugitiva, quien falleció en 2016.

