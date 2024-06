Antes de la llegada de su hijo con Nicole Neumann, Manu Urcera contó cómo es un día en su vida y sorprendió

Escuchar

Tras su escandalosa separación de Fabián Cubero, luego de una década de relación y tres hijas, en 2021 Nicole Neumann volvió a encontrar el amor al lado del piloto de TC, Manuel Urcera. En noviembre del año pasado se convirtieron en marido y mujer y hoy esperan con ansias la llegada de su primer hijo en común. Si bien son una pareja de alto perfil y varios aspectos de su vida -sobre todos los conflictos con el exmarido de ella- son de público conocimiento, hay algunas cuestiones un tanto desconocidas. En una reciente entrevista, el deportista contó cómo es su exigente rutina de entrenamiento para prepararse para las carreras y, además, reveló que está próximo a finalizar una carrera universitaria.

Nicole Neumann y Manu Urcera se casaron por civil el 8 de noviembre de 2023 Instagram @gegeneumann

Neumann y Urcera viven un momento muy especial, no solo como pareja sino también como familia. La modelo, que ya es madre de Indiana (15), Allegra (13) y Sienna (9), frutos de su relación con Fabián Cubero, espera un varón, que, según trascendió, se llamará Cruz. El campeón de TC, en tanto, se convertirá en padre por primera vez. Ahora, justamente, en vísperas del nacimiento de su hijo, habló públicamente sobre su vida enfocada en las carreras y sorprendió a más de uno al revelar que no solo entrena varias horas por día, sino que también estudia en la Universidad y le falta poco para recibirse.

“Me levanto temprano. Siempre entreno entre las ocho y las nueve y media. Vuelvo a mi casa y dependiendo de la situación del día, a veces entreno en el simulador antes de encarar la parte física. Si no, lo hago después de la parte física o de alguna reunión o compromiso. Pero al simulador intento dedicarle dos horas por día. Puede ser eso o ir a andar en karting. La idea es hacer algo que sin ser ciento por ciento físico me lleve a una condición parecida a la del auto de carreras”, expresó Urcera en diálogo con la revista Gente.

Manu Urcera es piloto de carreras y salió campeón de TC en 2022 Prensa ACTC

En este sentido, el deportista comentó que como parte de sus actividades recreativas juega al paddle o al tenis. Si bien aseguró que lo hace por diversión, rescató que en cierta forma también se complementa con su deporte. Pero, además de eso y de ir a esquiar en invierno, Urcera reveló que está enfocado en otra actividad muy diferente.

“Estoy estudiando Administración de Empresas. Me quedan dos materias. Si todo va bien me recibo a mitad de año. Con lo cual también le dedico tiempo a estudiar y preparar los trabajos que me piden. Con todo esto, el día y la semana se pasan bastante rápido”, reconoció en la entrevista. Próximamente, su hijo llegará a su vida, por lo que seguramente habrá una reorganización de la agenda diaria.

El mal momento que estaría viviendo Nicole Neumann con la familia de Manu Urcera

Si bien la jurada de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) y el corredor de autos están felices esperando la llegada de su bebé, habría algunas cuestiones que estarían “amargando” un poco el gran momento. En Empezar el día (Ciudad Magazine), Pochi, panelista y dueña de la cuenta de Instagram, Gossipeame comentó que aparentemente la madre de Manu Urcera sería “muy metida” y opinaría en varios temas referidos a la pareja, situación que tendría un poco “agobiada” a la modelo.

En este sentido y a modo de ilustrar un poco lo que sería la situación, la panelista contó algo que habría sucedido en el casamiento. “Nicole quería mesas más informales, que la gente fuera y se buscara la comida que quería, era otra modalidad, y un día antes llamó la madre para cancelarlo y decir que no, que iban a estar todos sentados de manera tradicional. O sea que es una madre que está muy presente en esa relación, bastante metida”, aseveró la creadora de contenido.

