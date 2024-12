Antonela Roccuzzo compartió un emotivo video sobre lo que representa Lionel Messi para los más chicos

Lionel Messi es considerado uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol mundial. Pero, para las generaciones más nuevas, se convirtió en un ídolo y ejemplo aspiracional en el deporte. Esto quedó plasmado en un video compartido por el Inter Miami y reposteado por su esposa, Antonela Roccuzzo, en Instagram.

En el video puede verse al astro del fútbol ingresando al Estadio Chase, donde fue recibido por todos los niños y adolescentes que integran las inferiores del Inter Miami, entre ellos sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Allí le hicieron entrega de un premio como el “Most Valuable Player” (El jugador más valioso).

Distintos chicos escribieron cartas en las que reconocieron qué era lo que hacía a Messi un jugador valioso para su club. “Messi es MVP porque es humilde y porque nos da la libertad de soñar”, escribió uno de los infantes; mientras que otro argumentó: “Messi es MVP porque transmite la pasión y la felicidad que se vive en el fútbol a todo el mundo”. Por último, uno de los compañeritos de los hijos del capitán de la selección argentina remarcó: “Messi es MVP porque es ¡el mejor jugador del mundo!”.

Lionel Messi estuvo acompañado por su familia en el recibimiento de este premio (Foto: Instagram @leomessi)

En su encuentro con los pequeños deportistas, el futbolista rosarino fue invitado a decir unas palabras que emocionaron a todos los presentes. “La verdad es un honor para mí poder recibir este premio de la mano de todos ustedes. Es un orgullo verlos entrenar. Soy muy feliz de estar en esta ciudad, en este club que está en crecimiento y los invito a que sigan peleando y luchando por sus sueños”, dijo ante la mirada atenta de todos los presentes.

A su vez, una de las autoridades lo reconoció por haber tomado la decisión de apostar al futuro de un club estadounidense en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. “Para todos los que aman este deporte, aquí y en todo el mundo, es un honor tenerte en nuestra liga. Contar con el mejor jugador del mundo, siendo también el mejor jugador de la Major League Soccer. Es como un sueño hecho realidad”, se explayó el directivo.

Lionel Messi con el premio entregado como jugador MVP (Foto: Instagram @leomessi)

Rápidamente, el video se volvió viral por su contenido emotivo y Antonela Roccuzzo fue la primera en dejar su mensaje de apoyo con unos emojis de corazón rojo. Esta publicación le dio el pie a muchos usuarios para dejar los motivos por los que creen que Lionel Messi debe ser considerado el jugador más valioso del mundo.

“Messi es mi MVP porque me demostró que nunca hay que bajar los brazos, no hay que rendirse jamás. Nunca vencido ni aun vencido. ¡El mejor jugador de la Historia!”; “Como no amar a este hombre, es el mejor de la historia” y “Qué bien que lo traten así, nuestro capitán es patrimonio mundial, gracias”, fueron algunos de los mensajes que se llenaron de likes en el posteo.

¿Cuáles fueron los logros de Lionel Messi durante esta temporada?

Lionel Messi concluyó la temporada regular de la MLS 2024 con 36 contribuciones de goles (20 goles, 16 asistencias), la quinta mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la liga, pese a solo jugar 1.485 minutos. A su vez, promedió 2.18 contribuciones de gol por 90 minutos, que es la mejor contribución de gol por 90 minutos en la historia de MLS.

El capitán se unió a Carlos Vela en 2019 (LAFC, 34 goles, 15 asistencias) y a Sebastián Giovinco en 2015 (Toronto FC, 22 goles, 16 asistencias), como los únicos jugadores en la historia de MLS con al menos 20 goles y 15 asistencias en una sola temporada. En sus 19 participaciones en MLS esta temporada, el delantero produjo un gol o una asistencia en 15 de esos partidos y tuvo múltiples contribuciones de gol en 11 ocasiones diferentes.