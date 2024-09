Antonela Roccuzzo y su íntima amiga Elena Galera se robaron todas las miradas con sus looks complementarios

Escuchar

A raíz de su lesión en el tobillo derecho, Lionel Messi no fue convocado por Lionel Scaloni para disputar esta fecha de Eliminatorias para el Mundial 2026. Como no tuvieron que viajar a la Argentina, Antonela Roccuzzo pudo estar presente en el cumpleaños de una de sus mejores amigas, Elena Galera, quien celebró con una espectacular fiesta en Miami. Fiel a su estilo, la rosarina se lució con el look que eligió para la ocasión, pero más de uno reparó en la elección de color en relación con la agasajada.

El saludo de cumpleaños de Anto Roccuzzo a Elena Galera en las redes (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El 5 de septiembre Elena Galera cumplió 34 años y Roccuzzo le dedicó un especial posteo en las redes: “Que los cumplas muy feliz Elena Galera. Un año más, celebrando juntas”. Acompañó sus palabras con una espontánea foto que les tomaron a ambas en mayo durante un evento para mujeres por el Día de la Madre que organizó una reconocida marca francesa de cosméticos y perfumería en Miami. Antonela fue la anfitriona y su amiga, que estuvo en la lista de invitados, le dio todo su apoyo.

En dicha ocasión ambas causaron sensación con sus outfits. Antonela se lució con un look total white de pantalón y saco con un crop top, zapatos de tacón a tono y una mini bag rosa que le dio su toque personal. Por su parte, Elena llevó un vestido rosa con una cartera de diseñador del mismo color.

Elena Galera celebró su cumpleaños número 34 en Miami (Foto: Instagram @elenagalera)

Para su cumpleaños, la influencer española organizó un gran festejo en Casadonna, un lujoso restaurante de comida italiana ubicado en Miami. El lugar estuvo decorado en tonos dorado, plateado, blanco y negro, con globos, luces y una imponente torta de cinco pisos con fotos y flores. La acompañaron su marido, Sergio Busquets, y parte de su grupo de amigas, Romarey Ventura, esposa de Jordi Alba, y Antonela Roccuzzo. Sofía Balbi, la cuarta integrante del grupo, estuvo ausente con aviso, puesto que acompañó a su marido Luis Suárez en su despedida de la selección uruguaya.

Como no podía ser de otra manera, Antonela y Elena, quienes fueron inseparables durante todo este año, se tomaron una foto juntas que luego la española compartió en redes, y todas las miradas se posaron en sus looks. La rosarina llevó un mini dress color negro con unas sandalias altas en el mismo tono y joyas para realzar el outfit. La cumpleañera optó por un vestido blanco con una apertura a la altura del abdomen que dejó lucir su panza de embarazada. Sumó unos zapatos con estampado animal print y se hizo ondas en el cabello rubio.

Anto Roccuzzo y Elena Galera se lucieron con sus looks (Foto: Instagram @elenagalera)

Esta decisión de las amigas de vestir en blanco y negro no pasó inadvertida para los fans. La elección al mejor estilo ‘yin- yang’ si bien pudo haber sido una mera casualidad, también podría ser un reflejo de su amistad y de lo cerca que estuvieron este último año. Las mujeres son íntimas desde que sus maridos jugaban juntos en el FC Barcelona. Conformaron un sólido grupo junto a Sofía Balbi, Daniella Semaan y Romarey Ventura que se mantuvo a lo largo de los años a pesar de que les tocó vivir en países diferentes.

Sergio Busquets y Elena Galera serán padres por tercera vez, en esta ocasión de una niña (Foto: Instagram @elenagalera)

En 2023, cuando Messi y Busquets se sumaron a Inter Miami, Roccuzzo y Galera se reencontraron e hicieron de todo juntas. Compartieron jornadas de entrenamiento en el Laboratorio de glúteos, asistieron a varios eventos de moda y disfrutaron actividades de chicas, con sus hijos y también con sus maridos.

