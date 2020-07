Antonio Laje se mostró indignado con Miriam Lewin y el diputado Rodolfo Tailhade. Crédito: Captura Youtube

8 de julio de 2020 • 12:02

Durante su columna política en A24, el periodista Antonio Laje expresó su indignación con la titular de la Defensoría del Pueblo, Miriam Lewin , y el diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade , luego de que vertieran sus críticas a Baby Etchecopa r y a Nacho Viale , respectivamente.

"¿Quiénes son ustedes, Miriam Lewin y Rodolfo Tailhade, para decirnos lo que tenemos que ver o escuchar? ¿Mandar a una bicameral a un productor de un programa? ¿Les suena parecido esto a alguna etapa de la Argentina? Están locos, esto es muy grave", planteó Laje desde su programa.

"El caso de Baby es un caso anacrónico, es un caso que nosotros apuntamos a que no sea escuchado desde la sociedad, por eso hablamos del cambio cultural", opinó Lewin luego de que le consultaran en Radio con Vos sobre la última apreciación del conductor sobre Cristina Kirchner, de quien había dicho: "Es el cáncer de la Argentina".

Mientras que Tailhade , luego de que Juana Viale preguntara en "La Noche de Mirtha" si el Gobierno de Alberto Fernández terminaba su mandato, escribió en su cuenta de Twitter: "Este programa ya fue escenario de una operación de inteligencia para acusar de pedófilos a opositores y periodistas. Ahora ensayan golpismo explícito. El corrupto de 'Nacho' Viale va a tener que explicar en la Bicameral de Inteligencia sus negocios con la mafia macrista".

Posibilidad de

"¿Qué va a tener que explicar (Viale)? Que hay un programa que no es oficialista y les molesta lo que dice. La verdad que si a una persona no le gusta Juanita Viale, cambia de canal. Por suerte, todavía, pese que a algunos evidentemente les debe interesar que haya solo un canal, hay más de uno con la posibilidad de elegir lo que nos gusta o lo que no, sin tener que ir a una Bicameral", respondió en su extensa alocución Laje .

Y prosiguió: "Cuando se refiere a mafia macrista, ¿qué es? Si hay tanta prueba porque no van a la Justicia. Tailhade es del partido del Gobierno. Estoy convencido que esto no es Alberto Fernández, es del partido del Gobierno. Pero es un nivel de amenaza, de agresión, ¿quiénes son los que amenazan?, ¿qué es esto?, ¿a qué época nos quieren llevar?".

Más adelante, el periodista se refirió a la titular de la Defensoría del Público: "A ver, Miriam Lewin, ¿con qué autoridad moral determina usted si un discurso es anacrónico y con qué autoridad moral puede explicarle al resto de la gente, que evidentemente considera infradotada, el discurso que tiene que escuchar y el que hay que silenciar?"

"Sacá el nombre Baby Etchecopar y poné el que quieras porque no se trata de Baby, él sabe defenderse solo, y sacá también el nombre de Miriam Lewin. ¿Quiénes son para decirnos qué tenemos que escuchar? Si la gente no me quiere escuchar, me cambiará", concluyó.