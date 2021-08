Antony and The Johnsons - “Imagine”

Whatever we ain´t got, that´s what you want. God a´mighty, if I was alone I could live so easy (John Steinbeck, Of Mice and Men)

Buscamos el equilibrio. O no lo buscamos de manera consciente pero en alguna parte de nuestra psiquis reside (o debe residir) ese poco de prudencia que nos obliga siempre a sospechar, a mirar con desconfianza cada momento de felicidad extrema o cada experiencia que implique emociones positivas exacerbadas: mientras que el disfrute exista, ¿debemos culparnos por sostener que la providencia puede ser tan benévola como despiadada? Bajar, desacelerar, excavar, explorar, aclarar, volver sobre lo que nos transformó en este saco de traumas y fobias; hay momentos en los que la introspección (no depresión) se hace necesaria y ahí nos quiero ver, enfrentados a los fantasmas y los pánicos, desafiándonos a nosotros mismos intentando o ensayando la (auto)superación.

Hay momentos, dije, y hay formas de musicalizar esos momentos, como cada uno de los instantes que hacen a nuestra estadía en esta tierra. Así justifico estos Hot Tracks que se ubican casi en las antípodas de lo que venimos escuchando últimamente: apreciar la oscura voz de Antony Hegarty haciendo "Imagine" puede resultar catastrófico, suicida, sino se lo hace con un mínimo de sensatez reflexiva. Una voz, un tono único ("el Nina Simone masculino", dicen), que puede ser útil si el plan es precisamente el de ensimismarse o viajar hacia adentro. Con Antony and The Johnsons, este británico criado en California revela sus influencias más sombrías como Lou Reed, Leonard Cohen y Scott Walker; y aunque quizás les resulte más ameno escucharlo en su colaboración con Hercules & Love Affair (recordarán "Blind"), hoy nos centraremos en el EP que acaba de editar, previo al lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Swanlights. El sencillo, que tiene cinco temas, incluye el cover de John Lennon y el de "Pressing On" de Bob Dylan en versiones muy (muy) lóbregas, desconsoladas. Están advertidos.

Escuchen "Imagine"

y el tema que da nombre al EP, “Thak You For Your Love”.

