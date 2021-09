Arnold quiere a Cameron

NUEVA YORK (EFE).- El actor estadounidense de origen austríaco Arnold Schwarzenegger aseguró que no tiene intención de protagonizar “Terminator III” “excepto que James Cameron sea el director, el productor y el guionista, porque él tiene que ver con ese proyecto”.

El protagonista de “El día final”, también habló de las ofertas recibidas para aspirar a ser gobernador del estado de California, senador o congresista. “Por ahora, no tengo nada planeado. Estoy demasiado envuelto en el negocio del espectáculo y disfruto haciendo cine. Hay muchas películas que todavía quiero hacer y no me veo saltando del barco para hacer otras cosas. ¿Que si a lo largo del tiempo puede llegar a suceder? Sí, es posible”, indicó Schwarzenegger.

