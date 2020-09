Arnold Schwarzenegger tuvo un tierno gesto con un fanático de Terminator que hizo una pipa con su rostro

Arnold Schwarzenegger tuvo un amable gesto con un fanático suyo que esculpió una pipa con su rostro. Radon, un talentoso artesano, había compartido una imagen de uno de sus trabajos, en honor al papel que Schwarzenegger interpretó en la película Terminator y el actor se mostró muy emocionado por el homenaje.

Radon es artesano e hizo una pipa muy particular en la que se ve el rostro del exgobernador de California. Se trata de un homenaje al papel que el actor hizo en Terminator, la película estadounidense de ciencia ficción y acción de 1984.

La foto fue publicada en Reddit y recibió el comentario de Schwarzenegger: "Wow, esto es hermoso. Me encanta", escribió el actor. "¿Me lo venderías?". Radon, por su lado, respondió: "Me encantaría poder acercártela. Sería un honor para mí".

Tras el intercambio, el actor señaló: "Si insistís en que sea un regalo, te devolveré una foto firmada con un agradecimiento". Tal como lo prometió, días más tarde, Schwarzenegger publicó una foto suya fumando con la pipa y un sentido agradecimiento al artesano.

"Me hiciste feliz no solo el día sino la vida entera", escribió Radon tras ver la foto de la pipa. "Para mi es realmente mágico verte con mi trabajo. Todavía no lo puedo creer", manifestó el autor de la pipa de Terminator.