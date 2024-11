Así es Guido, el hermano mellizo que Gastón Edul homenajeó en Bake Off Famosos y se viralizó en las redes

Bake Off Famosos (Telefe) se encuentra en las instancias finales de la competencia y el jurado compuesto por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, es cada vez más exigente con los siete participantes que aún continúan en la carrera por el gran premio. En la emisión del martes, Gastón Edul se llevó todos los elogios luego de la emotiva receta que preparó inspirada en su hermano mellizo Guido, quien permanece lejos de los medios de comunicación, pero que es una persona importante en la vida del periodista deportivo.

Lo cierto es que hasta el momento, Gastón poco habló de su hermano; sin embargo, luego de contar en el reality algo de su vida, es que en las redes sociales, se popularizó la identidad de Guido, a pesar de que se mantiene lejos del ámbito mediático. El hermano más conocido es el también periodista Esteban Edul.

La torta que Gastón Edul preparó en honor a su mamá y hermano mellizo (Fuente: Instagram/@gastonedul)

Todo comenzó cuando los pasteleros propusieron a los competidores realizar un plato dulce que represente a la familia. Fue allí cuando Gastón sentenció: “Hay un momento de mi vida que lo voy a poder graficar bien”, dijo y anunció que haría una torta de cookies, con crema Bariloche y ganache de avellanas.

“Se la voy a dedicar a mi hermano Guido, el que no es conocido porque no trabaja como periodista, pero es mi persona favorita en el mundo, y a mi vieja, porque es un momento compartido entre los tres”, expresó Gastón.

Gastón, junto a su madre y a su hermano mellizo Guido, a quienes les dedicó la torta de cookies (Fuente: Instagram/@guidoedul)

Según explicó, en su niñez comía ese tipo de galletitas en el asiento de atrás del auto cuando su mamá pasaba a buscarlos por el colegio. Luego de ello, relató un momento emotivo con su familia: “Mi vieja tuvo a Esteban, que es 12 años más grande que nosotros, y en el medio no es que no quería tener más hijos, es que no podía. Hizo muchos tratamientos para volver a ser madre, lo deseó mucho. Y cuando llegamos Guido y yo, dejó de trabajar y se dedicó a sus hijos”. “Sos un bizcocho”, reaccionó Betular cuando conoció la historia y aseguró que le generó ternura oírlo.

Así es Guido, el hermano mellizo de Gastón Edul

Guido tiene 28 años y se mantiene fuera de los medios de comunicación, aunque a diario comparte diferentes imágenes en su cuenta de Instagram junto a Gastón. En aquella red social dejó en claro lo cercano que es al periodista y el afecto que ambos se tienen. Incluso hicieron viajes por Europa y la Argentina.

Guido y Gastón en su niñez (Fuente: Instagram/@guidoedul)

En el feed también es posible encontrar algunas referencias a su niñez compartida con su hermano. Uno de los relatos que más impactaron entre sus seguidores, fue en el que felicitó a Gastón y a Esteban por su cobertura en el Mundial de Qatar 2022. “Ver cómo los objetivos de los dos se iban concretando fue increíble, presenciar los sueños, cumplirse desde tan cerca es algo mágico, les juro”, sostuvo aquella vez.

Gastón junto a Guido cuando cumplieron 28 años (Fuente: Instagram/@guidoedul)

En la actualidad Guido es Data Analyst y Project Manager y trabaja para una importante multinacional. Además, en su perfil profesional de LinkedIn explicó que fue Gerente de Proyectos en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en la Presidencia de la Nación Argentina, donde gestionó Proyectos de Financiamiento Internacional, realizando análisis financieros y análisis de datos. En cuanto a su situación sentimental, a diferencia de Gastón, está en pareja con Dominique hace seis años.

Guido y Gastón en su viaje por Europa (Fuente: Instagram/@guidoedul)

Acerca de la torta de cookies que preparó el periodista deportivo en honor a su madre y hermano mellizo, el jurado de Bake Off Famosos fue duro con la devolución y puntualizaron en los detalles no logrados, como la crema que cubría a esta. Sin embargo, Germán Martitegui -que fue invitado en la edición del miércoles- lo defendió e indicó que estaba contento por “el sabor”.