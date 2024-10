Así está en la actualidad Paolo, el rockero

Escuchar

Paolo, el rockero es un icónico personaje de la televisión argentina creado por el actor y comediante Jorge Juan Montejo, que fue un boom durante los años ochenta y participó en reconocidas películas de la época, como Los bañeros más locos del mundo (1987), con Alberto Fernández de Rosa, Berugo Carámbula, Emilio Disi y Gino Renni. Como gran parte de los humoristas nacionales, el personaje se modernizó en las redes sociales y sus fanáticos pudieron continuar consumiendo sus sketches de humor a través de TikTok e Instagram. No obstante, en los últimos meses se sumergió a un proceso de cambio debido a su salud y decidió compartirlo con todos.

Paolo, el rockero es un hippie y bohemio, con una peluca negra larga y un pañuelo en la frente, que tiene salidas humorísticas para cualquier momento de su vida y está inspirado en los grandes músicos de la década del 70 y 80. Sus primeros pasos los hizo con apariciones en la pantalla grande, pero también fue parte de éxitos televisivos como Peligro Sin Codificar. A lo largo de los años, se convirtió en un personaje representativo del rock nacional, por lo que su época dorada fue durante los noventa.

En los últimos años, Paolo, el rockero mutó en un divertido personaje para las redes sociales y con pequeños sketches continuó haciendo reír a su público; sin embargo, en abril de este año, dejó de compartir material y se enfocó en mejorar su salud. Finalmente, este viernes por la tarde volvió a comunicarse con sus seguidores y sorprendió a todos con su gran cambio físico.

La lucha que lleva adelante Jorge Juan Montejo

Jorge Juan Montejo, de 66 años, sorprendió a decenas de fanáticos con una emotiva publicación en la que se lo ve sonriente con las dos manos hacia el cielo, en señal de agradecimiento.

“Casi cinco meses sin fumar”, introdujo y luego explicó: “Siempre fumé entre 20 y 40 cigarrillos por día, la tos incontrolable todas las mañanas ya era rutina para mí. Y a mis 66 años asumí que ya es tarde para cambiar. ¡Pero no! Decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar”.

Jorge Juan Montejo compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram (Foto/Instagram: @paolo.el.rockero)

Asimismo, contó cómo se encuentra hoy. “Ya no hay más tos, no me canso al caminar, duermo mucho mejor. Si todavía no dejaste el cigarrillo, esta es tu oportunidad para hacerlo”, concluyó el tandilense.

La publicación llegó a obtener más de dos mil likes en una hora y, en la caja de comentarios, muchos usuarios que lo recuerdan con gran cariño le expresaron su alegría en este logro. “Justo ayer nos acordamos de vos con mi hermana. Qué bueno verte bien, abrazo mi lindo loro”; “Sos el 1 Paolo, te queremos”: y “Qué grande Paolo, siempre vas a ser rock & roll”, fueron algunos de los mensajes.

Para los que quieran recordar viejas épocas, pueden encontrarse con sus divertidos videos tanto en Instagram como en TikTok bajo el nombre de @paolo.el.rockero. En su feed, están publicados algunos graciosos momentos de la vida de este personaje que se convirtió en un clásico de la televisión argentina.

