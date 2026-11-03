Así está hoy Aurora, la hija adolescente de Felipe Colombo que mantiene un bajo perfil

Felipe Colombo está en pareja con Cecilia Coronado hace 18 años. La pareja se conoció en los pasillos de Pol-ka cuando el actor ya era famoso por sus participaciones en Rebelde Way y Chiquititas. Producto de esta relación llegaba al mundo hace exactamente 17 años su hija Aurora. Si bien sus padres siempre la cuidaron de la exposición pública, con motivo de su cumpleaños el intérprete decidió dedicarle unas sentidas palabras y compartir un carrusel de fotos con los mejores momentos juntos.

La publicación que le dedicó Felipe Colombo a su hija de 17 años

Primero incluyó algunas fotos de su infancia cuando dormían siestas juntos, luego algunas de sus viajes por el mundo y otras junto a algunos de sus mejores amigos en los medios, como Lali Espósito y Camila Bordonaba. Pero, sin lugar a dudas, las que más llamaron la atención fueron aquellas más actuales en las que pudo verse lo mucho que la pequeña creció en este último tiempo.

Al pie del posteo, Colombo le escribió con cariño: “17 años, ¡es un buen tramo! ¡No es poco! ¡Te amo desde antes de todo esto y te amo más aún después! Me caes bien, Aurora… sos lo más (¡y te amo más que a nada en el mundo!)“. Rápidamente, su publicación se volvió viral con decenas de comentarios de sus fanáticos.

Las primeras imágenes del carrusel que compartió Felipe Colombo de su hija

Sin embargo, uno de los que más sensibilizó fue aquel que le dejó su histórico compañero de elenco, Benjamín Rojas. “Hermosa Aurora. Todavía recuerdo la noche que me llamaste y me dijiste: ‘¡Voy a ser papá!’”, expresó el ex Rebelde Way. Otra de sus colegas que le dedicó un sentido mensaje fue Celeste Cid, quien trabajó con él en Chiquititas en 1995. “Feliz cumple, Aurora, y a tu mamá y papá, que son muy genios. Feliz cumple, familia”, los saludó con alegría.

En las fotos de más adolescente, se la pudo ver de viaje en familia o con algunas celebridades amigas de su papá

Actualmente, Aurora lleva una vida alejada de los medios de comunicación y no tiene redes sociales públicas. Aunque protagonizó algunas campañas de publicidad junto a su padre en el pasado, se desconoce si seguirá los mismos pasos que él en el mundo artístico o en el mundo de la moda como su mamá, quien es vestuarista.