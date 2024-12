Así está hoy Faith, la hija de Nicole Kidman y Keith Urban

Nicole Kidman, una de las actrices más destacadas y admiradas de Hollywood, se llevó todas las miradas en el reciente evento Women in Entertainment organizado por The Hollywood Reporter. La estrella fue galardonada con el prestigioso Premio Sherry Lansing al Liderazgo, un reconocimiento que celebra su impacto no solo como intérprete excepcional, sino también como figura inspiradora dentro y fuera de la industria cinematográfica.

Sin embargo, lo que realmente capturó la atención fue la inesperada presencia de su hija menor, Faith Urban, de tan solo 13 años, quien la acompañó en esta noche tan especial.

El mantenimiento de la privacidad

Faith, fruto del matrimonio de Nicole Kidman con el cantante de country Keith Urban, mantiene un perfil público extremadamente bajo, al igual que su hermana mayor, Sunday Rose. Las apariciones de ambas niñas son contadas, ya que sus padres optaron por proteger su privacidad al máximo.

Pero en esta ocasión, Faith decidió apoyar a su madre en un evento que resalta el poder del liderazgo femenino. De acuerdo al posteo en Instagram de HOLA!USA, la adolescente lució un elegante vestido sencillo y mostró una gran seguridad al posar junto a su madre en la alfombra roja, dejando en claro que, aunque es poco conocida, tiene un porte digno de su herencia familiar.

Kidman, visiblemente emocionada, dedicó su discurso de aceptación a sus hijas, ya que son las mujeres que la inspiraron a lo largo de su carrera. “Este premio es un recordatorio de la fuerza que podemos encontrar en las conexiones que construimos como mujeres. Todo lo que hago es pensando en mis hijas, para que sepan que pueden lograr lo que se propongan”, expresó.

Nicole Kidman fue distinguida en la gala anual de The Hollywood Reporter (Michael Tran / AFP) MICHAEL TRAN - AFP

La aparición de Selena Gómez en el evento

La velada también tuvo como protagonista a Selena Gomez, quien fue galardonada con el Premio Equity in Entertainment. Este reconocimiento destaca su labor en la promoción de la diversidad, la representación y la igualdad de oportunidades en el entretenimiento. Selena, siempre comprometida con causas sociales, dedicó el premio a todas aquellas personas que trabajan por un cambio tangible en la industria, enfatizando en la importancia de abrir espacios para voces diversas.

Selena Gómez fue otra de las figuras que participó del evento Women in Entertainment Gala (Michael Tran / AFP) MICHAEL TRAN - AFP

El evento fue un verdadero homenaje al talento y liderazgo femenino en Hollywood que celebró a figuras consagradas y también a quienes impulsa un cambio significativo. La presencia de Faith Urban, además, marcó un momento conmovedor, mostrando una faceta más personal de la vida de una de las actrices más aclamadas del último tiempo.