Así fue el debut de la exconvicta Anna Delvey en Dancing with the Stars: tobillera electrónica y un look que dio que hablar

Escuchar

Comenzó una nueva edición de reconocido reality Dancing with the Stars con 13 parejas integradas por actores, deportistas y... una exconvicta. La estafadora rusa Anna Sorokin, más conocida como Anna Delvey, cuya historia inspiró una famosa miniserie de Netflix, forma parte del certamen. El martes, la mujer debutó en la pista y no pasó inadvertida no solo por su performance, sino por la tobillera electrónica que llevaba en la pierna por el arresto domiciliario que cumple actualmente.

La exconvicta Anna Delvey participa de la nueva temporada de Dancing with the Stars (Foto: Instagram @dancingwiththestars)

A principios de este mes se anunció que la temporada número 33 del certamen de baile contaría con la presencia de una mujer que mintió, estafó y fue condenada por fraude. Revelaron a través de las fotos profesionales que Anna Delvey, la mujer que inspiró la miniserie de Netflix, Inventando a Anna (Inventing Anna) participaría del certamen junto al bailarín Ezra Sosa. En las imágenes se la pudo ver con la tobillera electrónica.

El reality finalmente comenzó este martes y, en medio de una gran expectativa, la estafadora salió a la pista y bailó Chachachá al ritmo de “Espresso”, el hit de Sabrina Carpenter.

La mujer que inspiró la serie de Netflix Inventando a Anna bailó en el programa con la tobillera electrónica (Foto: Instagram @dancingwiththestars)

Para la performance, la mujer lució un conjunto de top manga larga con escote en V que dejó parte del abdomen al descubierto. Se trató de un diseño en degradé en azul, fucsia y amarillo con brillos y flecos. La parte inferior fue una pollera tiro alto con aberturas a los costados haciendo juego. Usó unos zapatos de baile dorados y aunque intentó desviar la atención del artefacto que lleva en el tobillo, eso no fue del todo posible: cubrieron la tobillera electrónica con la misma tela del vestuario para que disimulara.

Delvey ejecutó correctamente su número con una sonrisa. La coreografía tuvo los clásicos pasos del Chachachá con varios giros pero sin trucos aéreos. La calificaron con 18 puntos y quedó en la mitad de la tabla de posiciones. Rápidamente, los usuarios de las redes sociales se hicieron eco de su actuación en televisión y los videos no tardaron en viralizarse.

En su debut, Delvey bailó Chachachá al ritmo de "Espresso" de Sabrina Carpenter (Foto: Instagram @dancingwiththestars)

Esta nueva temporada de Dancing with the Stars se emite los martes y tiene como conductores a Julianne Hough y Alfonso Ribeiro. En cuanto a los participantes, además de Delvey, también están el medallista olímpico Stephen Nedoroscik, la actriz Tori Spelling y el actor Eric Roberts, entre otras personalidades.

Delvey participa del certamen con el bailarín Ezra Sosa (Foto: Instagram @ezra.sosa)

Quién es Ana Delvey la exconvicta que inspiró una serie de Netflix y ahora participa en Dancing with the Stars

El mundo conoció la historia de Anna Sorokin a partir de Inventando a Anna, la serie de Netflix creada por Shonda Rhimes y protagonizada por Julia Garner. La mujer de origen ruso que creció en Alemania se presentó en la alta sociedad neoyorquina como una supuesta heredera alemana de apellido ‘Deley’ y terminó haciendo estragos: mintió, robó y estafó a bancos y millonarios de Nueva York.

Anna Sorokin se hizo pasar por una heredera alemana y estafó a bancos y personas de la alta sociedad de Nueva York TIMOTHY A. CLARY/AFP

En 2017, las estafas de Deley salieron a la luz: la arrestaron y condenaron por fraude y luego la declararon culpable, también de hurto y robo de servicios. En 2021 quedó en libertad por buena conducta, pero volvieron a detenerla por infringir los tiempos de estadía estipulados por la visa. A partir de ahí, debió cumplir con un arresto domiciliario en su departamento de East Village, en Nueva York.

En una entrevista con la revista People contó que la producción del reality se acercó a su equipo y le solicitaron al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas un permiso para que se trasladara desde la costa este a la costa oeste, puesto que el programa se graba en Los Ángeles. Consiguieron el permiso y pudieron concretar su participación.

La miniserie de Netflix, Inventando a Anna, cuenta la historia de la estafadora (Foto: Netflix).

En 2022, la creadora de Grey’s Anatomy llevó la vida de la estafadora a la pantalla chica. La actriz Julia Garner, conocida por su trabajo como Ruth Langmore en la serie Ozark fue la encargada de interpretarla. Inventando a Anna tiene nueve capítulos y está disponible en Netflix.

LA NACION