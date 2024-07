Así fue el exclusivo festejo de cumpleaños de Stefi Roitman

Escuchar

Este jueves 18 de julio, Stefi Roitman recibió una nueva década y lo festejó a lo grande. Tras participar como oradora del actor por los 30 años del atentado a la AMIA, la actriz se dirigió a un lujoso restaurante de la ciudad de Buenos Aires para cenar con sus íntimos, entre los que se encontraban algunos famosos, como Gimena Accardi y Lizardo Ponce. Además, su esposo, Ricky Montaner, la sorprendió con un costoso regalo.

Stefi Roitman cumplió 30 años instagram.com/stefroitman

En medio de la velada, la influencer dialogó con LAM (América TV) y reveló detalles de la celebración. “Estamos en Osten, Puerto Madero, hice una cena para toda la gente que está Argentina y que adoro. Muchos no pudieron estar porque están de viaje, en conciertos o dando vuelta por el mundo”, expresó.

Las angelitas quisieron saber cuál había sido el obsequio de su pareja, con quien está casada desde enero de 2022. “Me regaló cosas que le he dicho hace dos meses y le dejaba los links abiertos en la compu”, lanzó, entre risas, y siguió: “Me regaló una cámara que quería hace mucho. Yo hago mucho contenido para YouTube, para mis redes, para diferentes cosas y estoy muy metida con la calidad, las cámaras y me compró una cámara que quería mucho. Me hizo muy feliz”.

Algunas de las fotos que compartió Stefi Rotmain sobre la celebración de sus 30 (Foto: Instagram/@stefroitman)

La actriz compartió parte de la velada a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 3.7 millones de seguidores. En las imágenes se la pudo ver luciendo un vestido negro corto de strapless con pliegues y transparencias, el cual complementó con un collar de perlas y un delicado peinado.

Entre las stories que publicó, dejó ver la torta de cumpleaños. Se trató de un pastel que tenía un decorado en color rosa con una foto de cuando era chiquita y una corona. Además de la vela, tenía una frase con letras rojas que decía: “Cancer baby with Scorpio ways” (Cáncer bebé, con modos de Escorpio).

Después de la cena, el restaurante, el cual reservó de manera exclusiva para la celebración, se adaptó para que todos pudieran bailar y que la cumpleañera tuviera su propia fiesta Bresh.

Stefi Roitman sobre su rol como oradora en el acto de la AMIA

En conversación con el ciclo que se emite por América TV, la modelo y actriz habló sobre la mañana emotiva que tuvo este jueves cuando fue oradora del acto por los 30 años del atentado de la AMIA, fecha que coincide con su nacimiento.

“Yo decidí aceptar esta invitación porque me parecía un honor estar ahí parada, pero me daba muchísimos nervios y cuando vi la repercusión y la cantidad de mensajes de mi familia, de mis amigos, de gente de la comunidad, gente que no conozco. La verdad es que me emocionó un montón”, señaló.

Y completó: “Todos los años he ido a los actos, salvo los que me han tocado estar afuera del país, pero siempre de alguna manera me acerco o se acercan a mí para formar parte, para hacer un video, una convocatoria. Para los 25 años hicimos un video muy importante, que éramos personas que cumplíamos el 18 de julio, que habíamos nacido en 1994 y este año se acercan, pero con esta propuesta ‘queremos que seas vos la que conduzca el evento’. Nunca viví algo igual, se me quebró la voz en un momento”.

LA NACION