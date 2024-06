Así fue el ingreso de Miranda! a la casa de Gran Hermano

Escuchar

Después de la visita de los ex 22 hermanitos para nominar entre los siete participantes que queda dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), este jueves hubo un nuevo “Congelados” con el ingreso de Miranda!, sorpresa que dejó sin palabras a cada uno de los concursantes. Los flamantes ganadores del Gardel de Oro deleitaron a los chicos con sus temas más icónicos.

Antes de que sonaran las alarmas para que se mantuvieran intactos, Virginia, Furia, Darío, Nicolás, Martín, Bautista y Emmanuel mostraron sus extravagantes outfits que, sin saberlos, los pondría en sintonía con el show que comenzó minutos después.

Las puertas se abrieron y Ale Sergi junto a Juliana Gattas entraron con unos looks que no pasaron desapercibidos: los artistas lucían enormes tapados cebra, blanco y negro. Los hermanitos no pudieron esconder su emoción y cuando Gran Hermano dijo “descongelados” salieron corriendo al SUM, donde los cantantes ya estaban ubicados sobre el escenario auspiciado por una famosa marca de cerveza.

“Perfecta”, “Mentía”, “Don” y “Fantasmas” fueron los temas que hicieron bailar a los jugadores. “No lo puedo creer”; “Estoy que me descompongo” y “¿Vieron cómo estaban lookeados?”, fueron solo algunos de los comentarios que expresaron tras ver a la gran banda pop en vivo.

Una vez que la euforia disminuyó, Santiago del Moro le pidió a Martín Ku, conocido como ‘El Chino’, que hiciera su movimiento estratégico sobre la base de la placa que quedó este miércoles. El líder de la semana tuvo que subir a uno de sus compañeros y bajar a otro; como no tenía muchas opciones, tuvo que subir a Bautista y decidió bajar a Darío, toda una estrategia.

Cabe recordar que el próximo domingo 9 de junio, uno de los cinco nominados dejará la casa, para dejar seis rumbo a la final del 7 de julio.

