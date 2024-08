Así luce hoy Ralph Macchio, el protagonista de Karate Kid: tiene 62 años, pero parece de 40

Escuchar

Ralph Macchio -actor que interpretó a Daniel LaRusso en la saga de Karate Kid-, está en boca de todos luego de dejar a más de uno atónito por su apariencia a los 62 años de edad, quienes muchos aludieron a que parece tener 20 años menos. Su imagen se viralizó tras el estreno de la última entrega de la serie Cobra Kai en Netflix y sorprendió a más de uno.

Hace más de 40 años que se emitió la primera película de Karate Kid en la que Macchio era un adolescente vivaz y lleno de entusiasmo. Con el paso del tiempo, protagonizó algunas obras de teatro en Broadway, pero el regreso al streaming con secuela de la historia de su personaje en 2018, batió récords e impresionó a los espectadores porque su rostro no cambió en absoluto.

Ralph Macchio con el look de Karate Kid (Fuente: Instagram/@ralph_macchio)

En una entrevista que concedió a la revista estadounidense People en 2022, Ralph contó su secreto para mantenerse joven, a pesar de que en parte se desligó de aquella etiqueta. “Mirá, la culpa la tienen mis padres”, sostuvo firmemente su respuesta hacia el periodista. A continuación, reveló que dentro de su familia, poseen un “gen juvenil”, que hace que todos luzcan de menor edad, algo que sin dudas causó gracia entre sus fans.

“Ambos parecen muy jóvenes para su edad. Por alguna razón, yo tengo una energía juvenil. Un estilo de vida saludable no viene mal. Pero creo que he tenido suerte con los genes”, insistió. Lo cierto es que además de ello, en otro encuentro más reciente con el mismo medio, habló de uno de los aspectos de su vida que le llena de felicidad y lo libera de las preocupaciones cotidianas.

Ralph Macchio en la secuela de Karate Kid, Cobra Kai

Y se refirió al vínculo cercano entre él, su esposa Phyllis Fierro y sus dos hijos, Vanessa y Daniel. Según explicó, a pesar del largo período que le demandó la grabación de Cobra Kai, se mantenía en contacto diariamente con ellos, a excepción de su hija, quien también participó en la serie como la prima de LaRusso. Si bien no destacó que eso lo hace ver joven, sí remarcó que le da bienestar, por ende su calidad de vida es mejor.

Así luce Ralph Macchio hoy (Fuente: Instagram/@ralph_macchio)

Cuando se estrenó The Karate Kid en 1984, Ralph tenía 22 años. Ocho años después, en 1992, aún mantenía su rostro intacto e irresistible a los signos naturales del envejecimiento. En ese entonces, se estrenaba Mi primo Vanny, a la vez que ya se había casado y esperaba su primer hijo.

El tema de su aspecto juvenil caló hondo dentro de la prensa estadounidense, por lo que en 2023 se volvió un tema de conversación en el formato de “Las preguntas más buscadas en internet” del medio Wired, donde dejó en claro: “Por qué Ralph Macchio luce tan joven… ya lo he dicho en otra oportunidad, es todo culpa de mis padres. Me inclino por la juventud. No sé, me gustaría tener… Se me quiebra la voz. Vieron, ahora mismo estoy pasando por la pubertad con este programa”.

Ralph Macchio dijo que le debe su aspecto joven a sus padres, gracias a la genética (Fuente: Instagram/@ralph_macchio)

En tanto, a diario desde su cuenta de Instagram, Ralph Macchio comparte con sus seguidores parte de su día a día, desde sus proyectos y algunas entrevistas. Se muestra activo y decidido a no dejar escapar su apariencia a pesar de estar cerca de ingresar en la tercera edad.

