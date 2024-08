Así lucía Christian Bale de niño en la película que lo llevó a la fama

Escuchar

Ya sea por sus actores o por su director, El Imperio del Sol es un gran título de Steven Spielberg para disfrutar en familia. Lo curioso de esta película estrenada en 1987 es que le dio uno de sus primeros trabajos cinematográficos a la estrella de Hollywood Christian Bale, que de niño tuvo que destacarse entre 4.000 candidatos y hasta pensó en abandonar la profesión.

Muchos son los casos de actores que comienzan su carrera artística en algunas de las películas más destacadas de la historia del cine; sin embargo, se trata de un reto que puede llegar a ser contraproducente, ya que una vez que se toca la cima, lo difícil es mantenerse en ella. Este es el desafío al que se enfrentó Christian Bale y su familia al decidir aceptar esta propuesta porque el director, que ya había filmado Tiburón y E.T., el extraterrestre en ese momento, tenía ambiciones muy grandes.

Christian Bale protagonizó El imperio del Sol

El Imperio del Sol trata de la vida de un niño que se obsesiona con la aviación mientras se desarrolla la ocupación japonesa en Shanghái, China. El niño británico Jamie “Jim” Graham pasa de vivir en una familia acomodada en aquella ciudad a convertirse en prisionero de guerra. En esta historia bélica, Bale comienza a demostrar sus dotes actorales con solo 13 años, al interpretar a un pequeño consentido que pasa de vivir una vida tranquila a sufrir todo tipo de penurias.

“En ese momento no tenía idea cuán única era esa película. No me había dado cuenta de que no todas las películas construían una carretera en el medio de un pantano en España. No fue hasta mucho después, cuando trabajé en películas más pequeñas, que miré hacia atrás y dije: ‘Oh, era una película muy grande’”, manifestó mucho tiempo después el actor en diálogo con el medio GQ.

Sin embargo, una producción tan grande y costosa implicó una gran responsabilidad para un joven niño de 13 años. “Spielberg me hizo pensar ‘no quiero volver a hacer esto nunca más’. No él específicamente, la pasé muy bien con él. Pero la experiencia de hacer algo así a esa edad no es algo que le recomiende a nadie”, contó Bale.

Escena del El Imperio del Sol protagonizada por Christian Bale

A pesar de su reflexión, muchos años después, ese niño pudo aceptar el peso de la película y la historia que conllevaba, sobre todo, por estar bajo las órdenes de uno de los mejores directores de la historia. Su papel en la producción fue un trampolín ideal para construir una sólida carrera que lo llevó a trabajar en películas como la trilogía de Batman, El maquinista, El vicepresidente: más allá del poder, La gran apuesta y Escándalo americano, entre muchas otras. Además, sembró las bases que le permitieron convertirse en uno de los mejores actores de la actualidad.

Cabe mencionar que para cualquiera que quiera ver este film, podrá hacerlo en la plataforma Amazon Prime Video. Tiene una duración de dos horas y media, y es una gran opción para disfrutar el fin de semana.

LA NACION