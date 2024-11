Así será el reencuentro del elenco original de Chiquititas a 30 años del estreno del programa

Sin duda alguna, Chiquititas fue uno de esos programas que marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Corría 1995 cuando Cris Morena abrió la “ventana” de un mundo de magia, sueños y música que conquistó al público y se transmitió de generación en generación. Ahora, a casi 30 años de su estreno, se anunció el reencuentro de algunos de los actores que le dieron vida a los memorables personajes. En las redes sociales se viralizó un clip en el cual presentaron “Volver al hogar”, un show que, como su nombre lo indica, recordará los grandes éxitos de la icónica novela.

Si bien pasaron años desde que Floricienta, Rebelde Way y Casi Ángeles llegaron a su fin, el público los tiene más presentes que nunca. Eso quedó en evidencia con el éxito que tuvo el Cris Morena Day, un evento que organizó el canal de streaming Olga para homenajear a la productora y juntar donaciones para la residencia universitaria de la Fundación Sí, ubicada en Corrientes, que lleva el nombre Romina Yan. Casi 400.000 siguieron la trasmisión a través de YouTube y se emocionaron al ver a los actores que pasaron por dichos programas, desde Lali Espósito hasta Peter Lanzani, pasando por Agustina Cherri, Benjamín Rojas y Nicolás Vázquez, entre tantos otros, de regreso en el escenario del Gran Rex. Ahora, se confirmó que parte del elenco original de Chiquititas prepara un reencuentro por los 30 años del estreno del programa.

Jimena Piccolo, Diego Mesaglio y Georgina Mollo (Foto: Captura de video / Instagram)

En las últimas horas, se viralizó un video en redes sociales en el cual aparecieron los actores de la novela. Primero se pudo ver a Daniella Mastricchio -quien interpretó a Sol- con un sobre en la mano “¡No! No lo puedo creer”, dijo y le pasó el papel a Santiago Stieben -‘Roña’-, quien expresó: “¡No! ¿En serio?”. La siguiente fue Sofía Recondo -Lucía-, que dijo: “Yo estoy”. Y la siguió Diego García -quien hizo de ‘Barracuda’-: “¿Esto es en serio?”.

“¡Qué emoción!”, lanzó Solange Verina -la recordada Vero-, y Alfonso Burgos -Matías- agregó: ”¡Qué buena idea!”. Después apareció Georgina Mollo, que dijo: “Falta poco para que nos volvamos a ver”. “¿Cómo que ya pasaron 30 años?”, cuestionó Diego Mesaglio -Corcho- y le dio el sobre a Jimena Píccolo, quien expresó: “Estamos listos para volver al hogar”. Acto seguido, les hicieron a los fans la pregunta del millón: “Y vos, ¿estás listo?”.

Los nueve actores se reunieron para hacer un show que se llamará Volver al hogar, que estará a cargo de una productora israelí. Según los diversos posteos en redes sociales, el reencuentro será en Israel, en 2025, cuando se cumplan los 30 años desde la primera emisión de Chiquititas.

Los actores se mostraron muy felices con el proyecto e incluso Georgina Mollo compartió un video del backstage donde dejó ver parte de la sesión de fotos que hicieron para promocionarlo. A su vez, la actriz le agradeció a los fans “por tanto amor”, afirmó que “la espera va a valer la pena” y anticipó que próximamente compartirán más detalles de cómo será Volver al hogar.

Los fanáticos se emocionaron con el reencuentro de Chiquititas (Foto: Captura de X)

Las imágenes no tardaron en viralizarse y los fanáticos, que supieron cantar a todo pulmón “Corazón con agujeritos”, “Todo Todo” y “24 horas”, no ocultaron su emoción al ver la reunión de parte del elenco original de Chiquititas. “Van a hacer una obra o algo así con el elenco de Chiquititas original, me largo a llorar ya”; “Re estoy para ver esto”; “Estoy llorando”; “Banco muchísimo” y “¡Chiquititas Day!”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de X.