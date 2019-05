El conductor se manifestó en contra de la forma en la que se expone al niño en las redes sociales

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2019 • 11:09

Baby Etchecopar sigue afilado. Ya lo había dicho en 2018, pero sus palabras fueron recordadas gracias a un informe en Pamela a la Tarde. Fiel a su estilo, el conductor de Radio 10 criticó duramente a Marley por la exposición de su hijo. "El papá de Mirko es un sinvergüenza", dijo sobre el conductor de Telefé en su programa El Ángel.

"Antes de darle un bebé a un tipo o a una mina hay que pensar en qué continente va a estar. Me hago cargo de esto. Si el nene va a estar en un lugar donde se va a cag... de hambre con pisos de tierra, sin vacunas y expuesto, no hay que dárselo. Y si el pibe va a estar en el estrellato, en Hollywood, todo el día bajo la lupa, mirado por todo el mundo y usado para vender pañales, tampoco hay que dárselo", dijo Baby en su programa radial.

Y agregó: "Ahora, lo que está haciendo con el pibe no me gusta, cero. Hace de boludo. Me parece una mierda, prefiero a Guido Kaczka jugando con los perros que a Marley jugando con los chicos. No me gusta". Etchecopar dijo que el hijo del conductor está siendo "usado" para vender pañales. ¿Qué te parece?

Baby Etchecopar criticó a Marley por la exposición de Mirko en los medios - Fuente: Radio 10 00:54

Video