Baby Etchecopar presentó una denuncia contra la titular del Inadi, Victoria Donda

Las peleas que enfrenta el conductor Baby Etchecopar contra distintas figuras del arco político y mediático no cesan. Después de que ayer el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires lo imputara por sus dichos contra las trabajadoras de las cabinas de peaje en agosto de 2019, ahora el conductor se enfrentará a un nuevo frente de batalla.

El conductor presentó una denuncia contra Victoria Donda, después de que la titular del Inadi llamó a "construir una sociedad donde [Etchecopar] sea repudiado y no tenga audiencia porque el problema es que la gente lo sigue escuchando".

"¿Cómo hacemos para que el oyente que escucha eso le parezca terrible y cambien de dial? Los empresarios que tienen radios podrán ser todo lo que quieran, pero no van a querer perder plata. Cuando logremos tener una sociedad donde lo que diga Baby sea repudiado masivamente, no van a existir más los Baby Etchecopar", expresó Donda.

Sus dichos desataron la indignación del conductor, quien denunció a la titular del instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por alentar la persecución y el odio a aquellas personas que tienen diferentes opiniones políticas, según consta en la demanda a la que accedió LA NACION.

"En las manifestaciones de la interventora del Inadi se advierte claramente cómo se alienta y se incita no solo al odio hacia mi persona sino también a la persecución por el solo hecho de tener una opinión política diferente. Y digo esto ya que se intenta enmascarar el comentario en la función propia del Inadi de evitar actos discriminatorios, pero nunca fui notificado de ningún expediente a los fines de poder ejercer el derecho de defensa", escribió el conductor en los fundamentos de su denuncia.

"Victoria Donda me condena e impulsa el odio en mi contra y una campaña de persecución al afirmar que mis empleadores no van a despedirme porque la gente me escucha. Entonces propone desaparecerme, propone una sociedad donde yo no exista más. Adviértase la gravedad de tal afirmación, mucho mas si tomamos en cuenta que quien lo dice es la titular del organismo en contra de la discriminación", continuó. Y añadió: "En ningún lugar de la nota Donda expresa cuál fue mi conducta que amerita una intervención del Inadi, pero me discrimina por opinar políticamente diferente a ella".

Ayer, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires imputó a Etchecopar por sus dichos contra las trabajadoras de las cabinas de peaje en agosto de 2019, cuando las tildó de "pendejitas", entre otros polémicos calificativos, en su programa de Radio 10.

Según el documento que notifica la imputación, Etchecopar se expresó contra empleadas que integran asociaciones gremiales de peajes en la Argentina "alentando al odio a raíz de sus ideas políticas". En tanto, en el escrito se sostiene que "con dichas frases y de forma indirecta las injurió, difamó, humillándolas y deshonrando su dignidad".