Baby Etchecopar: "Lo que hicieron con los fideos es traición a la patria"

Fuente: Archivo

Baby Etchecopar dijo hoy que no duda de la honestidad del presidente Alberto Fernández ni de la de su ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo , "pero alguien la truchada se la mandó" y "se trata de traición a la patria", en referencia a la compra millonaria de alimentos con sobreprecios en muchos casos superiores al 50 por ciento si se los compara con el valor de referencia .

"Lo mismo que se recaudó el domingo [en donaciones durante el teletón Unidos por Argentina ] se gastó el lunes en una truchada", disparó.

"No tengo ninguna duda que acá alguien metió la mano, que alguien se quedó con un vuelto ", consideró el conductor de El Ángel por radio 10. "Que no les mientan media hora con que se nos escapó el fideo", desconfió y agregó que, si la pandemia del coronavirus "es una guerra", entonces "es traición a la patria hacer lo que hicieron con los fideos, no es un tema menor. Es una estafa al Estado en época de crisis. Yo quiero nombres ".

"No quiero saber lo que va a pasar cuando llegue el momento de comprar medicamentos, de tener que comprar los respiradores que todavía no se entregaron", alertó Etchecopar y más adelante caracterizó "lo de los fideos" como "una estafa, no es un error, esta es la primera truchada, así empezó Cristina [Fernández de Kirchner] y mirá como terminaron".

"Si pasó esto en la primera semana de pandemia, no quiero pensar, no quiero pensar los ataúdes, ya debe haber alguno negociando", dijo y agregó: "No sospecho de Alberto Fernández ni de Daniel Arroyo , sí sospecho de los cuadros inferiores, sospecho de los yernos y los cuñados ".

"Estamos en una pandemia al borde de que muera mucha gente. No dejemos pasar lo de los fideos. Si la mujer de Alberto Fernández se mandó un show y juntaron 80 millones de pesos y después compran dedalitos por 90 millones... ¿Vamos a permitir de nuevo que entre otro aluvión de estafadores de segunda?", finalizó.