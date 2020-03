Baby Etchecopar criticó duramente a la clase política en su programa de radio Crédito: Radio 10

Fiel a su estilo, Baby Etchecopar volvió a realizar declaraciones fuertes, esta vez, contra la clase política, en el contexto de la pandemia de coronavirus que azota a la Argentina.

En este contexto, el periodista criticó el uso del término "miserables" para referirse a algunos empresarios utilizado por el presidente Alberto Fernández el pasado domingo y sentenció: "Los políticos no saben lo que es trabajar".

El actor y comunicador habló duramente contra la clase política en su programa de Radio 10, El ángel del mediodía. Arrancó su editorial haciendo referencia a los "12 millones de personas" a las que, por su situación precaria, les cuesta más hacer el aislamiento obligatorio. "La cuarentena la hace el que tiene casa y cama, el que no tiene no la hace", expresó.

Además, aseguró que "el país está fundido" y que él "puede aplaudir" al Presidente en algunas medidas, pero no se mostró de acuerdo con el término que empleó para referirse a los empresarios. "Ayer se les dijo miserables. En algún caso con razón, pero generalizan, es un discurso cristinista de que todo el que hizo guita es un miserable, una basura. No".

Etchecopar apeló al ejemplo de un hombre conocido por él que empezó "con un lavarropas casero y hoy tiene un lavador enorme, y no es un miserable, ayudó a mucha gente". Y luego agregó: "Hay ladrones que hicieron plata y son miserables, pero hay gente que ha laburado mucho".

Allí fue cuando el conductor se puso más crítico de los políticos: "Lo que pasa es que muchas veces los políticos no entienden lo que es trabajar, ellos creen que trabajar es sentarse en el Congreso, es ir al Comité o mentirle a la gente y hacer discursos".

"No. Trabajar es emprender -continuó Etchecopar-. Es arriesgar plata, es empezar haciendo dos remeras y terminar con una fábrica. Es jugarte el capital a la timba de las temporadas todos los años".

"No entienden los políticos lo que es trabajar. Tienen título de abogado pero no laburan, o laburan otros en sus estudios. El político es un fracasado de la profesión que se dedica a runflear, a chamuyar. Que entienda el político que el hombre (trabajador) se está jugando la vida, que al de la Pyme le agarró la peste y no hay más plata", agregó.

Luego, Etchicopar generalizó su protesta: "¿Entiende [Horacio Rodríguez] Larreta , Alberto [Fernández], entiende [Mauricio] Macri , entendieron alguna vez en estos 70 años que el que labura no es un hijo de puta? ¿Qué el que envasa aceitunas no es un hijo de puta? Es un hombre que envasa aceitunas".