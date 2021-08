Baby Etchecopar, sobre el Instituto Patria: “Es un filtro de mugre”

Sin perder de vista su estilo, el periodista y conductor Baby Etchecopar opinó anoche sobre la coyuntura argentina, la figura de Cristina Kirchner y sobre las próximas elecciones legislativas. “No podemos darnos el lujo de que vuelva La Cámpora”, dijo, y contó que va a votar a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires.

En el último tiempo, Etchecopar se ha mostrado y expresado públicamente en algunas marchas autoconvocadas en contra del gobierno de Alberto Fernández. Acérrimo crítico de la expresidenta Cristina Kirchner y simpatizante de Juntos, el conductor de Basta Baby (A24) dijo: “Me aplauden en las marchas”.

Durante La Noche de Mirta, se refirió también a la responsabilidad de Cristina Kirchner en la vacunación vip, y lazó: “Todo sabe. Sabe lo que se llevaron, sabe quienes son los secuaces, sabe dónde están los bolsos. Por eso, es la dueña del poder político. La Casa Rosada la mudaron al Patria, y ese es el peligro porque lo peor de la política argentina se juntó ahí adentro. Es un filtro de mugre”. Y añadió: “No le tengo miedo, porque estamos en democracia”.

También no dudó en criticar al presidente Alberto Fernández, y reflexionó: “Lo conocí. Era muy buen tipo. Siempre lo admiré porque andaba sin custodio ni chofer. Este no es el Alberto que conocimos. Está hecho una cosa que no lo podés creer”.

En otro momento de la noche, Etchecopar cuestionó el hecho de que el Presidente haya “avalado” a la docente que increpó a un alumno por cuestionar al kirchnerismo. “Un Presidente que apoya a una maestra autoritaria y fascista. Es un desastre”, agregó.

Entre otros temas, el periodista se refirió a la necesidad de que se cree empleo en el país. “Hay una sola palabra que saca a la Argentina: trabajo”, aseguró. Y volvió a apuntar otra vez contra la vicepresidenta: “No hay nadie que quiera menos a los pobres que Cristina Kirchner”.

LA NACION

