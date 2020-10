Baby Etchecopar: "Tenemos un Gobierno que avala a los delincuentes"

"Tenemos un gobierno que avala a los delincuentes", dijo Baby Etchecopar Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2020 • 10:10

Baby Etchecopar criticó al gobierno nacional por "avalar a los delincuentes" que toman tierras, y señaló a Luis D'Elía, Juan Grabois y Emilio Pérsico como los principales impulsores de usurpaciones como la de Guernica: "No son militantes, son delincuentes que mandan a tomar tierras que tienen una escritura".

En un duro editorial donde comentó el incidente que sufrió la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, que fue atacada por un encapuchado cuando intentó acercarse a dialogar con los mapuches que mantenían cortada la ruta 40 en Villa Mascardi, el conductor de Basta Baby (A24) se preguntó en qué "país del mundo puede pasar algo así que nadie la defiende".

En ese sentido, sostuvo que la razón que para él está detrás de este tipo de situaciones. "Tenemos un gobierno que avala a los delincuentes", dijo y apuntó contra el presidente, Alberto Fernández "porque nunca dijo absolutamente nada de las tomas". "Nunca salió a poner los huevos arriba de la mesa", cuestionó.

"Una cosa es la militancia y otra es la delincuencia. Por ejemplo, Luis D'Elía, Juan Grabois y Emilio Pérsico son delincuentes, no son militantes, porque mandan a tomar tierras que tienen una escritura, las compró un bolud... que labura y que tenía la idea de hacer un country, y qué te importa. Y entonces las llenan de toda esa gente que nadie quita que no estén desamparadas, pero no es culpa del dueño de la tierra sino del Gobierno", arremetió.

"¿Los vamos a llamar militantes? No, son delincuentes. ¿Qué pasa con Guernica? Berni dice que le faltan los cuatriciclos. Nos toman de pelotud...s. Igual que lo que hizo el gobernador que habilita la navegación de lunes a viernes, porque el resentimiento de él es tan grande que no solo no dice que no, sino que además quiere disfrutar que la gente que laburando se compró un barco sufra, porque la idea es hacer sufrir al que paga impuestos y al que labura, hacer sufrir al pueblo", finalizó.

Conforme a los criterios de Más información