Barbie Simons reveló que sufrió una estafa millonaria y perdió la herencia de su papá: “Era mi jubilación y mi vejez”

Barbie Simons sorprendió al revelar uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar en el último tiempo. Durante una entrevista, la periodista contó que fue víctima de una estafa económica que le hizo perder la herencia que había recibido de su papá, el recordado conductor Leonardo Simons. Visiblemente conmovida, explicó que el dinero tenía un valor que iba mucho más allá de lo material, ya que representaba el esfuerzo de toda una vida de su padre y era el respaldo económico que había reservado para su futuro.

La revelación tuvo lugar durante su participación en En subida, el programa de Blender, donde habló a corazón abierto sobre lo sucedido en 2025. “Posiblemente el año pasado atravesé uno de los años más tristes de mi vida después de la muerte de mi papá porque me sucedieron muchas cosas en lo personal. Tuve un golpe muy fuerte, inesperado, que me desestabilizó por completo”, expresó. Luego, dio a conocer el motivo de su angustia: “Sufrí una estafa. Era la herencia de mi papá. Fue como si me volvieran a quitar a mi papá”.

Barbie Simons recordó con emoción a su padre, Leonardo Simons, y el esfuerzo que hizo para construir su carrera

Cómo fue la estafa que sufrió Barbie Simons

Al profundizar sobre lo ocurrido, la periodista explicó que había decidido invertir esa plata en una mesa de dinero, con la intención de conservar y hacer rendir esos ahorros. Sin embargo, terminó siendo víctima de una maniobra fraudulenta que, según su testimonio, también perjudicó a otras personas. “Una suma muy importante de plata que puse en una mesa de dinero a trabajar como tanta gente y me estafaron”, relató. Además, aseguró: “Tuve un juicio penal, civil, todo. Pero esta persona resultó ser una estafadora y me estafó a mí y a 25 personas más”.

Uno de los aspectos que más dolor le provocó fue que nunca había necesitado utilizar ese dinero. Desde muy joven construyó su propio camino profesional y logró mantenerse económicamente gracias a su trabajo. “Lo que me quedaba de mi papá o lo que sentía de mi papá, que siempre cuidé, que nunca toqué porque toda mi vida laburé y desde que tengo 19 años viví de mi trabajo y siempre por suerte me fue muy bien. Y era un seguro, un respaldo, mi jubilación”, explicó.

Barbie Simons dio detalles de la estafa durante una entrevista en el programa En subida, de Blender

Con lágrimas en los ojos, Simons dejó en claro que la pérdida también despertó sentimientos de tristeza y culpa, especialmente por el significado que tenía aquella herencia. “Me golpeó mucho porque es eso... Me volvieron a sacar a mi papá lo que quedaba de mi papá. Su esfuerzo, su trabajo”, manifestó.

Hacia el final de su relato, recordó los comienzos humildes de Leonardo Simons y el sacrificio que hizo para construir su carrera en los medios de comunicación. “Quizás la gente no sabe porque veían al Leonardo Simón exitoso de la tele, pero mi papá tuvo orígenes re humildes, a los 13 años vendía vinchas en la calle. Era el dolor de mucha culpa, de sentir que lo había traicionado, que había traicionado su memoria, su trabajo, su compromiso, su sacrificio de tantos años. Y que yo en serio nunca la había tocado, nunca dependí de esa plata, para mí eso era mi jubilación y mi vejez”, concluyó, profundamente emocionada.