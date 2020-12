Barbie Vélez se animó a un osado cambio de look y dejó a todos sin palabras

Barbie Vélez dejó a sus seguidores con la boca abierta: ¿que te hiciste?

Es temporada de cambios para Barbie Pucheta Vélez, quien hace menos de una semana anunció a través de Instagram su casamiento con su pareja desde hace tres años, Lucas Rodríguez. Para coronar todo el vaivén emocional -viaje familiar a Punta Cana mediante- la actriz presentó su nuevo look y causó sensación en las redes.

Barbie eligió un rubio platinado con flequillo desmechado, que dejó a manos de su peluquero Cristian Rey. Algunas personalidades del mundo del espectáculo festejaron el nuevo corte, entre ellas las actrices Laura Laprida y Paula Morales.

"Amo, flequi for ever", escribió Laprida, mientras que Morales se rindió en elogios: "¡Qué diosa por favor!". Pero la hija de Nazarena Vélez dejó en claro que no es para nada definitivo: "Nunca no me estoy haciendo algún cambio".

Su madre también la acompañó a la peluquería y aprovechó para hacerse el color. Nazarena mostró el backstage del tratamiento estético de ambas en sus historias de Instagram, que son un flujo incesante de contenido.

Nazarena Vélez acompañó a su hija Barbie Vélez a la peluquería y aprovechó para hacerse el color (Instagram)

Hace apenas seis días, Barbie Vélez contó que su novio Lucas Rodríguez le había pedido el casamiento y que ella había aceptado el compromiso. Lo hizo a través de una hermosa postal desde las playas paradisíacas de Punta Cana. "¡Sí! ¡Hoy y siempre!", escribió esa vez.

Rodríguez es hijo del empresario teatral Fabián Rodríguez, quien también tuvo un hijo con Nazarena Vélez; Thiago Rodríguez. Él es el nexo entre los tórtolos, que se conocieron en la intimidad de la familia y desde hace tres años se volvieron inseparables.