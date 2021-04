“Barbijo frente a cámara”: tenso debate en la pantalla de eltrece

El crecimiento exponencial de los contagiados de coronavirus en la segunda ola, y la reciente muerte de Mauro Viale, generaron una reacción especial al interior de los canales de televisión. Así, integrantes de distintos programas y canales comenzaron a salir al aire utilizando barbijos frente a cámara. Este martes por la mañana, en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), un grupo de panelistas criticó esta decisión, argumentando por ejemplo que –al trabajar con la distancia correspondiente, según dijeron– no consideraban necesario usar el tapabocas como elemento de protección.

Entre los invitados del día de este ciclo conducido por Ángel de Brito –actualmente aislado por contacto estrecho– asistió la periodista y exintegrante del programa Karina Iavícoli, que decidió salir al aire usando un barbijo, tal como lo hace en Radio Mitre, en las emisiones de Diego A la Tarde, con Diego Leuco. Justamente, con Iavícoli como invitada, el primer tema que se abordó en el programa televisivo de eltrece fue el debate del uso del barbijo frente a cámara.

Pero “Las angelitas” se mostraron en contra de la medida, e inclusive Yanina Latorre tildó de “demagogos” a quienes habían decidido empezar a utilizar el barbijo frente a cámara. Tanto ella como Mariana Brey y Cinthia Fernández coincidieron en expresar que, al estar trabajando con la distancia correspondiente, el tapabocas no era necesario. Por su parte, Maite Peñóñori sostuvo que el uso del tapabocas solo dificultaba la lectura de labios a quienes tienen problemas de audición.

Te banco! Me parece una excelente propuesta! https://t.co/ZhtKZx90Zv — KARINA IAVICOLI (@Karinaiavicoli) April 12, 2021

“Creo que poniéndome el barbijo me cuido yo y las cuido a ustedes”, replicó Iavícoli, que también agregó que consideraba que era “una cuestión de responsabilidad”, ya que los que están adelante de cámara –dijo- tienen la obligación de cuidarse con los elementos reglamentarios para circular. Las integrantes del ciclo no coincidieron con las explicaciones de su excompañera, pero la charla siguió con relativa tranquilidad.

Sin embargo, después de unos minutos y de una entrevista fueron a un corte publicitario. Al volver del mismo, Iavícoli ya no estaba al aire y nadie hizo referencia a su salida. Según pudo saber LA NACION, durante la pausa las panelistas invitaron a la periodista a retirarse, ya que no aceptó salir al aire sin usar el barbijo. Ante la consulta de este diario, Iavícoli prefirió no hacer declaraciones. Tampoco hubo una respuesta ante la consulta con la firma que produce el ciclo, MandarinaTV.

Por su parte, eltrece desde el área de prensa indicó que la productora era la que podía dar información al respecto, algo que por el momento no hizo.

Otros casos

La sorpresiva muerte del periodista Mauro Viale afectó a gran parte de sus colegas y generó, casi de inmediato, una campaña en las redes sociales para fomentar el uso del tapabocas frente a las cámaras para prevenir contagios de coronavirus. En la TV Pública los conductores Alejandro Puertas y Silvia Fernández trabajaron con el barbijo puesto cuando la luz roja de “al aire” se encendió.

“Los trabajadores de la Televisión Pública decidimos utilizar el barbijo en todo momento”, explicaban los periodistas, que se convirtieron los primeros en hacerse eco de una iniciativa para pedir que el barbijo sea utilizado ante cámaras siempre. Hasta ahora, el uso del tapabocas era exigido solo fuera del aire y entre los equipos técnicos que no se exponen a la audiencia.

Nicolás Artusi y Paloma Bokser, conductores de IP Noticias, se sumaron a la propuesta que en las redes ya tiene hashtag: #barbijosenlatv. En su cuenta de Twitter, Bokser explicó la decisión: “En @_IPNoticiasnos sumamos a #BarbijosEnLaTV para cuidarnos y predicar con el ejemplo. Barbijo, distancia, ventilación, lavado de manos y aislamiento es lo que necesitamos para seguir vivos”.

A través de un comunicado oficial, se informó que quienes realizan programas en Televisión Pública y las 49 emisoras de Radio Nacional adoptarán el constante uso del barbijo, según aconsejaron la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti y numerosos infectólogos.

En tanto, Nicolás Magaldi, conductor de El show del problema (Canal 9), anunció que conducirá su programa con barbijo. “Es preocupante la situación. Me verán conduciendo con el barbijo al aire. No cambia la manera de hacer TV. Cambia la forma en la que nos cuidamos. Más cuidado y más ejemplos. Invito a tod@s mis colegas a hacer lo mismo. #barbijosenlatv”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter poco después de conocerse la muerte de Viale.

Infectólogos y periodistas iniciaron así, tras el fallecimiento del periodista Viale luego de permanecer dos días internado por coronavirus, una campaña para pedir que en los programas de televisión se utilice el tapabocas para promover la concientización sobre la importancia de su uso y, al mismo tiempo, cuidar la propia salud de las y los conductores.

“Es hora de empezar a considerar a la conducción de programas de televisión como una profesión de riesgo. Por favor, empiecen a usar barbijo si los programas no son al aire libre”, escribió en su cuenta de Twitter Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), poco tiempo después de que se conociera la muerte de Viale.

Informe de Pablo Montagna

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project