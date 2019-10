Barby Franco contó que se tatuó para parecerse a Luisana Lopilato

Crédito: Archivo

La modelo Barby Franco, reveló en Pampita Online su fanatismo de adolescente por la tira Rebelde Way y, sobre todo, por la actriz Luisana Lopilato. Lo que la llevó a confesar algo que hizo para parecerse a la actriz que tanto admiraba.

"Me hice un tatuaje muy hueco. Fue un momento de vida en el que 'frikié' mal. A los 13 o 14 años era muy fanática de Luisana Lopilato. Me encantaba en Rebelde Way", comenzó diciendo la modelo, entre risas.

"Luisana tiene un lunar en el mentón, divino, que le queda hermoso y un día me levanté y dije: 'Yo quiero tener el lunar de Luisana Lopilato'. Estaba en mi barrio y me fui a una esquina donde hacían tatuajes. Así que esto no es un lunar, es un tatuaje", reveló mientras mostraba a cámara su "lunar" dedicado a la esposa de Michael Bublé.

"La gente siempre me dice 'tenés una manchita' y ahí les tengo que explicar. ¡Fue un papelón! Mi mamá casi me mata", concluyó.