Barby Franco y Fernando Burlando en crisis: "Hace una semana que no hablamos"

13 de septiembre de 2019 • 11:26

La modelo Barby Franco, declaró en el programa Pamela a la tarde, que su relación con el abogado Fernando Burlando no está pasando por su mejor momento. Luego de que Burlando le proponga casamiento nuevamente a Barby, las cosas comenzaron a desgastarse en la pareja.

"Hace una semana que no hablamos, supongo que el casamiento sigue en pie", señaló la modelo.

La relación, que ya lleva casi siete años, tiene como fecha marzo de 2020 para coronarse en una megafiesta para aproximadamente 1.000 invitados en La Rural.

Barby también sorprendió a todos los integrantes del programa de América al admitir que no sigue a su futuro marido en Instagram: "No tiene onda, sube cualquier cosa, la foto de un vaso. No sigue un perfil de filtros, por ejemplo. Igual está todo bien".

Posteriormente, el mediático abogado declaró para la revista Caras: "Es verdad que hay una crisis, pero la que está en crisis es ella".