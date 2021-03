Barby Silenzi recordó la caliente pelea con Silvina Luna por El Polaco

Barby Silenzi recordó una feroz pelea con Silvina Luna por El Polaco. La bailarina hizo un comentario picante sobre la relación que mantenía con el cantante cuando la modelo era entonces la novia del músico, pero sospechaba que le era infiel.

Invitada al programa Flor de equipo (Telefe), donde Florencia Peña le preguntó si había un hecho de su biografía que quisiera borrar porque le generaba vergüenza u horror, Silenzi reveló que podría ser una pelea que tuvo con Luna por el amor de El Polaco.

El Polaco y Silvina Luna tuvieron una relación de un año. Según reveló la modelo, "la relación no fue sana y había excesos"

Sin embargo, al verla dubitativa, Marcelo Polino quiso intervenir y recordarle que había un hecho que podría borrar de su pasado cercano. “Alguna pelea con una ex de El Polaco, que yo he presenciado que ellos estaban distanciados y él estaba con otra. No quiero nombrarla, pero se me escapa: Silvina Luna”, detalló el periodista.

El picante comentario de Barby Silenzi al recordar su pelea con Silvina Luna

Enseguida, la bailarina le dio la razón a Polino. “¿Sabés que tenés razón? Eso lo borraría porque lo vio todo el mundo. Es que, en realidad, yo no quería pelear, no era mi intención. La señorita me fue llevando. Tenía muchos celos de mí en cuanto a su pareja de ese momento, que ahora es la mía”, apuntó.

En tanto, Flor intervino entre risas: “Bueno, no estaba tan desacertada”. Lejos de dejar el tema de lado, Silenzi acotó: “No estuvo buena esa pelea. Ese momento habría que eliminarlo”.

LA NACION