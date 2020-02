Bateas llenas: de Justin Bieber a The Strokes y Green Day

La industria discográfica no baja los brazos al momento de generar novedades Fuente: LA NACION

La batea (tanto la física como la virtual) de 2020 se va poblando de títulos con gran rapidez. Apenas estamos en febrero y muchos regresos ya están anunciados con fecha firme. Y hay varios discos de bandas con larga historia o solistas jóvenes con millones de seguidores en redes sociales que ya publicaron sus novedades.

Claro, es cierto que en el hemisferio norte no se toman vacaciones y están en pleno trabajo mientras por aquí se piensa en el descanso. Pero también es cierto que la nómina de lanzamientos ofrece retornos muy variados.

Mañana (Día de San Valentín, una estrategia de marketing vieja pero que evidentemente algún resultado sigue dando) sale lo nuevo de Justin Bieber. El muchacho lo celebrará con una gira que comenzará ese mismo día en Seattle y que tiene fechas confirmadas hasta finales de septiembre. Solo en los Estados Unidos, dará 45 conciertos.

Changes se llama el álbum completo que se conocerá mañana y traerá 16 canciones y la versión remix de uno de ellos. "All Around Me", "Habitual", "Come Around Me", "Intentions" (ft. Quavo), "Yummy", "Available", "Forever" (ft. Post Malone & Clever), "Running Over' (ft. Lil Dicky), "Take It Out On Me", "Second Emotion" (ft. Travis Scott), "Get Me" (ft. Kehlani), "ETA", "Changes", "Confirmation", "That's What Love Is", "At Least For Now".

Por supuesto que ya hay varios temas sonando. El último que se estrenó fue "Intentions", el viernes pasado, y su video está relacionado a la Fundación Intentions, una ONG que se dedica a brindar casas seguras para mujeres y niños que se encuentran viviendo en refugios.

Anormales

La noticia más trascendente de la industria discográfica conocida esta semana fue la confirmación del lanzamiento del nuevo disco de The Strokes. Luego de que la banda publicó en redes sociales un video de 15 segundos sin sonido donde se podría ver lo que sería la portada de un nuevo álbum, su sello confirmó el martes que, efectivamente, luego de siete años de "muteo" habrá un nuevo disco de la banda que encabeza Julián Casablancas.

The New Abnormal se pudo leer en ese mensaje de Twitter. Su sello luego confirmó que saldrá el 10 de abril. Antes, al grupo se lo podrá ver en el Lollapalooza de la Argentina, donde actuará el 28 de marzo.

El último larga duración de The Strokes se publicó en 2013, como Comedown Machine. Lo que editaron en 2016 no fue una producción full, sino un EP denominado Future Present Past.

Cuarentones rebeldes

Desde que el punk y el rock perdieron la exclusividad del ideal joven, el paradigma debió ser reformulado. Ser joven más allá de la edad o pensar en el rock y el punk-rock (o el pop-punk) como música para cualquier edad y generación. Los Green Day acaban de editar Father of All... Curioso que una de las canciones se llame "I Was a Teenage Teenager" y su letra tenga un tono casi nostalgioso de aquellos años intensos. Tan intensos como el presente de este trío.