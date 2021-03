Belu Lucius, contra los participantes de MasterChef Celebrity 2: “No la están pasando bien”

Después de que Claudia Villafañe se consagrara como campeona, la segunda temporada de MasterChef Celebrity busca a una nueva celebridad que se quede con el título. Parte y revelación de la primera edición del reality de cocina, Belu Lucius cuestionó con dureza la actitud de algunos de los participantes actuales.

Mientras se destaca como panelista de Cortá por Lozano (Telefe), Belu Lucius fue entrevistada por el programa radial Por si las moscas (La Once Diez). “Se nota que hay participantes que no les gusta cocinar. Noto que los de ahora no la están pasando bien, no están disfrutando”, opinó.

Tras haber integrado el selecto grupo de la primera edición, Belu Lucius remarcó cuáles son la particularidades a las que se exponen los que participan de un programa como MasterChef Celebrity: “No es fácil cocinar con ese estrés; estás microfoneado desde que entrás hasta que te vas, mil cámaras enfocándote en todo momento y todo un país juzgándote por lo que cocinás. Aparte de que lo que tienen que probar los tres paladares más exquisitos de la Argentina”, enumeró.

Sobre la actitud que demuestran algunos participantes, no tuvo miramientos para hacer sus observaciones. “Creo que muchos de los que están ahora no les gusta cocinar. Ellos mismos lo dicen. Creo que ahora en MasterChef están todos buscando un personaje. Nosotros cuando llegamos no sabíamos cómo funcionaba. Los que están ahora saben lo que tienen que buscar. Porque aparte no es fácil ser fiel a lo que uno es y bancarse la parada”, opinó.

Sobre el final de la entrevista, demostró que más allá de las críticas suele mirar la segunda temporada del certamen. Consultada por sus favoritos para quedarse con la corona, la influencer se inclinó por tres: “Me gustan las ideas de Cande Vetrano para la gastronomía. El “Loco” Montenegro, también; y si me tengo que jugar por los que imagino en la final, me tiro con Claudia ‘La Gunda’ Fontán”, concluyó.

