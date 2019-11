Benito Cerati: "Vengo a cantar y a recordar algo lindo"

Benito eligió la canción "Puente" para este lunes 25 de noviembre el Colón Crédito: Adán Jones

En poco más de 24 horas, Benito Cerati estuvo en dos eventos relacionados a la música de su padre. El martes, en los cines del Dot, dijo unas palabras en la presentación oficial de Fuerza Natural Tour, el disco y DVD que recupera el primer show de la última gira de Gustavo Cerati; y el miércoles en el ensayo de lo que será Música de Cerati + Situaciones Orquestales, a realizarse en el Teatro Colón el lunes 25 de noviembre. Allí, ante la dirección de Alejandro Terán y una orquesta de alrededor de 40 músicos, Benito entregó una versión de "Puente" que emocionó a todos.

Benito cantará, junto con otros invitados como Marilina Bertoldi, y Kevin Johansen, temas de su padre, Gustavo Cerati, junto a una orquesta de cuarenta músicos en el Colón. "Me habían asignado otro tema", le cuenta Benito a Rolling Stone. "Pero como soy re jodido y quiero imponer lo que me gusta dije 'No, quiero este otro', y así fue que terminé tocando 'Puente', que me gusta mucho". Además del fraseo introspectivo de Benito, la versión orquestal aprovecha todos los arreglos del tema original para jugar con la amplia paleta tímbrica de la Orquesta Hypnofon, a la que se suma Feranando Samalea en batería y Alejandro Franov en sitar. Con fuerte presencia de los bronces, y con las placas llevando la contramelodía que en vivo hacía Fernando Nalé desde el bajo, "Puente" tiene en esta reversión una apertura a un mundo de sonoridades que aportan al mensaje esperanzador con el que cierra el tema (el famoso "Gracias por venir").

La elección del tema para Benito Cerati fue muy sencilla y se remitió a sólo un aspecto: la emoción. "Es de los pocos temas que siempre me emocionan", cuenta. "Es un tema muy mío, en realidad, lo siento muy afín a todo lo que pasa, me lo apropio rápido. Me gusta mucho la letra, todo lo que dice es una conclusión a la que yo llegaría, entonces no me cuesta encontrarle mi estilo".

El hijo de Cerati será una de las voces para reinterpretar sus clásicos este lunes 25 de noviembre el Colón Crédito: Adán Jones

Pura adrenalina

La idea de cantar un tema que le produce tanta emoción, a Benito le genera más adrenalina que miedos. "Yo no creo mucho en el showman, me gusta que venga lo venga, no reprimo, suelto y dejo que pueda pasar cualquier cosa, creo que eso es más humano. Y siento que es un desafío porque cantar algo que a uno lo emociona siempre está bueno, encima ahora con orquesta".

Aunque aclara que no tuvo nada que ver en la producción del show, se muestra tan entusiasmado como confiado. "Terán hizo todos los arreglos, estuvimos cantando encima de los demos cuando lo hablé con él y elegí el tema, yo sólo vengo a cantarlo porque me gusta y me parece lindo, es la primera vez que lo escucho así, en vivo", explica sobre el trabajo antes de los ensayos y agrega sobre el concierto del lunes: Él tiene una experiencia interesante en todo eso, y la variedad de artistas me parece re original, no vi al resto pero que confío plenamente en que esto va a estar buenísimo. La curiosidad de ver qué va a pasar ahi... lo de Ca7riel y Paco Amoroso (versionarán "Crimen") me atrae mucho porque me gustan y quiero ver cómo se desenvuelven en esto, y también lo de Marilina (estará a cargo de "Vivo") que la admiro y la quiero un montón; tengo muchas gana de ver qué pasa".

Completo disfrute

Pero Benito también toma esta invitación como una posibilidad para explorar sus propios horizontes artísticos."Es algo que siempre quise hacer", dice. "Espero que sea el principio de una relación larga con esto porque me gusta mucho lo clásico, con la idea de llevarlo a lo moderno, trabajar con cuerdas me transmite mucho". En ese sentido, su relación con 11 episodios sinfónicos también se vuelve clave. Aunque apenas tenía 8 años cuando fue publicado el álbum, hoy acude a él como fuente de consulta. Es un disco que me disparó muchos gustos, me encuentro con cosas que quiero para mi propia carrera, pero no desde reversiones sino canciones arrancando de cero, y mi primer encuentro con todo esto fue ese disco".

En lo que respecta a la constante puesta en valor de la obra de su padre, Benito Cerati afirma estar en una etapa de completo disfrute. "Vengo a cantar y a recordar algo que me parece lindo", dice. Uno a veces necesita desahogarse de ciertas cosas y esto funciona muy bien ahora. En un momento uno está listo para hacerlo y lo hace. Ahora llegó el momento de hacer cosas desde las vísceras, y eso está bueno."