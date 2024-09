Benito Fernández tuvo que ser internado de urgencia: cómo se encuentra

Escuchar

Este domingo, Benito Fernández fue internado de urgencia por severos problemas respiratorios. El diseñador de moda habría comenzado a sentir falta de aire y un ahogamiento constante durante la mañana, que lo llevó a presentarse en la guardia más cercana a su domicilio. Según informó la periodista Laura Ubfal, actualmente Benito se encuentra estable, pero debió utilizar respirador durante su ingreso al centro de salud.

“Fue un susto, se quedó sin aire, esto fue hoy a la mañana”, informó la periodista en su programa Team Ubfal (América TV). Cabe recordar que el diseñador ya venía con graves problemas de salud y, semanas atrás, estuvo internado por ataques de pánico. También se conoció que se encontraba bajo tratamiento antidepresivo, del cual se animó a hablar públicamente, a pesar de la “vergüenza y culpa” que le generaba desde hace tiempo.

Benito Fernández habló con Laura Ubfal y llevó tranquilidad sobre su salud Rodrigo Nespolo - La Nación

Minutos más tarde de darse a conocer la información, Benito se comunicó telefónicamente con la conductora y reveló más detalles de su cuadro de salud actual: “Lamento mucho no poder ir a tu programa. Ayer me sentía mal, vinieron a verme los médicos, estaba con una especie de neumonía y vinieron a atenderme a mi casa. Me dijeron que si seguía respirando mal fuera hoy al hospital”.

Con los cuidados que le brindaron los médicos en el centro de salud, el modisto comenzó a presentar signos de mejoría y aún espera poder presentarse en el Cantando 2024, que llega a la pantalla de América esta semana. “Hoy fui, pero ya estoy bien, me dieron antibióticos, pero estoy bien. Por suerte no debuto mañana en el Cantando, debuto el miércoles. Ahora estoy descansando, por eso no fui al programa”, remarcó aliviado por aún tener algunos días para recuperarse.

