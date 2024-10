Benjamín Vicuña habló de su rol en medio de la separación de Pampita y Roberto García Moritán

Escuchar

A dos semanas de que se desatara el escándalo entre Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán, el tema sigue dando de qué hablar; y este martes 8 de octubre fue el turno de Benjamín Vicuña, padre de los cuatro hijos mayores de la modelo, quien rompió el silencio al ser consultado al respecto.

Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña estuvieron 10 años en pareja archivo

En medio de un evento, el actor chileno habló con LAM (América TV) y Ángel de Brito no pudo hacer caso omiso a la situación que rodea a la conductora y al empresario, sobre todo porque le recordó aquel furcio que cometió en los Martín Fierro del año pasado. “Es un tema delicado. Todos los que vivimos una separación sabemos que en la intimidad ya es un montón. A eso sumarle el ruido exterior, el rum rum, lo mediático, lo que dicen, lo que dejan de decir... Yo solo puedo comentarles que somos una familia”, empezó diciendo.

Y siguió: “Son las mamás de mis hijos (en referencia tanto a Pampita como a la China Suárez). No tengo un rol más que acompañar desde la crianza de mis hijos y ser un buen equipo. Todo el resto es algo que no me corresponde”.

Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la separación de Pampita y Moritán (Foto: captura TV)

En ese sentido, el conductor del ciclo hizo hincapié en que es inevitable consultarle sobre aquella situación. “Lo entiendo. Yo sigo con mi vida, sigo con mi trabajo...”, sostuvo en respuesta. En ese instante, de Brito lo interrumpió para saber si mencionaba a su novia, Analia Espasandín, ya que en estos días muchos especularon con una posible vuelta entre él y la modelo. “Con mi novia que estoy muy feliz”, aclaró y completó: “Trato de acotarlo y de enviar la mejor de las ondas a los verdaderos protagonistas para que puedan superar esto de la mejor manera”

Por otra parte, el periodista aprovechó para consultarle sobre un reclamo que hicieron los medios chilenos. “Dicen que hablas con los periodistas argentinos y que con ellos no hablas nunca”, lanzó. “Es que acá me ganaron por la insistencia. Me ganaron por cansancio”, respondió el galán entre risas.

“Con temas como estos, trato de no hablar porque no me corresponde. Pero yo siempre he tenido respeto hacia la prensa. Lo respeto y entiendo su trabajo, tanto en Argentina como en Chile. Porque también obviamente me acompañan en mis estrenos. Nunca he tenido una relación tensa”, cerró.

