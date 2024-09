Benjamín Vicuña reveló cada cuánto se comunica con Pampita y dejó sin palabras a más de uno

Escuchar

El estado de la relación de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán está en el ojo de la tormenta. Tras varios rumores y a pesar de que hace unos días estuvieron juntos en los premios Martín Fierro, el miércoles en LAM (América) aseguraron que la pareja está en crisis. Luego de que se conociera la noticia, el político rompió el silencio y aseguró que no estaban separados, pero admitió que tuvieron “un par de semanas difíciles”. Lo curioso es que hasta el momento la modelo no se pronunció públicamente al respecto.

Mientras se especula sobre los motivos de la crisis del matrimonio, quien sí habló fue Benjamín Vicuña, expareja de Carolina y padre de sus hijos mayores. En medio de las especulaciones, entredichos y versiones cruzadas, el actor chileno reveló cada cuanto se comunica con ella.

Pampita y Robertp García Moritán se casaron en noviembre de 2019 y el 22 de julio de 2021 nació su hija Ana (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El miércoles en LAM destaparon la olla y aseguraron que Ardohain y García Moritán están separados. “Ella se cansó, se hartó”, sostuvo Yanina Latorre y explicó que el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad “está muy en su rol político y que no genera un peso”. Por otro lado, comentó que la modelo le habría dicho a sus amigas que “se casó muy rápido”, puesto que comenzaron su relación en agosto de 2019 y en noviembre dieron el “sí, quiero”. Incluso, la panelista mencionó presuntas infidelidades de parte de él.

Por otro lado, y luego de que Roberto García Moritán saliera a aclarar la situación, quien se pronunció al respecto fue Benjamín Vicuña. “¿Pudiste hablar con Pampita? ¿Estás en contacto con ella?”, le preguntó la cronista de Socios del espectáculo (eltrece) cuando salía de la función de la obra que protagoniza, Felicidades. Mientras se sacaba fotos con sus fans, el actor expresó: “Sí, por supuesto, todos los días, por nuestros hijos”. De esta manera, dejó en claro que la comunicación con su ex es constante. Sin embargo, segundos después, y probablemente consciente de lo que le preguntarían, agregó: “Lo otro, por supuesto, que no”.

El actor chileno aseguró que habla todos los días con Carolina por cuestiones referidas a sus hijos (Foto: Captura de TV / eltrece)

Acto seguido, la cronista volvió a insistir: “¿Sobre la separación pudiste hablar?”. Pero, al escucharla, Vicuña continuó su marcha, se alejó de la prensa y no respondió la pregunta. Cabe aclarar que el actor y Pampita se separaron hace nueve años y él actualmente está en pareja con Anita Espasandin.

Asimismo, posteriormente el protagonista de La voz ausente dialogó con A la tarde (América) y opinó respecto a los rumores en torno a la modelo y el político. “Yo trato de tener la mejor onda. Me fueron a buscar a la salida del teatro y no sé mucho desde dónde opinar. Desearles lo mejor. Si es real lo que dicen ustedes, que puedan encontrarle la vuelta. Desde ya somos una familia con Roberto y Carolina. Hasta ahí puedo opinar, no me gusta opinar sobre las cosas de la gente”.

Cuando le preguntaron por cómo era su vínculo con García Moritán aseguró que son “una familia, un equipo”. En esa misma línea, sentenció: “Es un lugar común, pero todas las personas que tienen familia ensamblada lo saben. No puedo opinar más que esto”.

Carolina Ardohain y Benjamín Vicuña junto a Benicio, Beltrán, Magnolia, Amancio y Ana en el cumpleaños de Bautista (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Cabe mencionar que Vicuña y Ardohain estuvieron juntos durante 10 años y tuvieron cuatro hijos, Blanca - fallecida en 2012 -, Bautista (16), Beltrán (12) y Benicio (9). Se separaron en 2015 en medio de rumores de infidelidad de parte de él con María Eugenia ' La China’ Suárez. Tras la ruptura, el actor blanqueó su relación con la ex Casi Ángeles, con quien tuvo dos hijos Magnolia y Amancio.

Por su parte, Carolina se casó con Roberto García Moritán en noviembre de 2019 y el 22 de julio de 2021 nació su hija en común, Ana. Aunque durante mucho tiempo las cosas entre Pampita y Benjamín estuvieron un tanto tensas, en los últimos años se mostraron muy cercanos, compartieron eventos familiares y cumpleaños y dejaron en claro que su prioridad absoluta son los niños.

