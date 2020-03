Beto Casella: "Jazmín Stuart es una irrespetuosa, desubicada y machista"

El conductor se refirió a la actriz Jazmín Sturat como una machista con pañuelo verde. Fuente: LA NACION

A raíz de la discusión que la modelo Sol Pérez tuvo en el programa de radio Show Attack con la actriz Jazmín Stuart , el conductor de Bendita Tv ( El Nueve ), Beto Casella , fue muy duro y criticó fuertemente a la artista. "Mirá cómo una referente del feminismo puede ser mas machista que un machista" , lanzó al aire.

La discusión sucedió luego de que Sol Pérez cuestionara el enojo de Jazmín Stuart durante el programa que conduce Guillermo Andino por interrumpir a la madre de Wanda Taddei , víctima de un femicidio, para ir a un móvil con la vedette Carmen Barbieri .

La conductora salió a contradecirla: "Perdón pero yo estaba viendo el programa y al contrario de lo que vos decís, no me pareció desubicado, pero no estuvo bueno lo que dijiste. No es que hablaban de una nota color que podía esperar, sino que le dieron aire a Carmen Barbieri que hablaba de la salud de su hijo y estaba en la calle".

La actriz que se cruzó con Andino y luego con Sol Pérez fue repudiada por Beto Casella en Bendita Tv. Fuente: LA NACION

Ante eso, la actriz pidió hablar solo con el conductor Mariano Pavón . "Esta persona que no sé quién es y está haciendo exactamente lo que decimos desde el feminismo que no tenemos que hacer", respondió Jazmín. En ese momento, Perez se enojó y las enfrentó al aire.

Ante toda esta secuencia, luego de un informe en el que contaban lo sucedido, Casella sostuvo: "Jazmín Stuart me parece una irrespetuosa, machista y desubicada. La madre de Wanda tuvo todo un piso para charlar y no me pareció desubicado que le den tres minutos a un móvil que respetuosamente se lo pidieron. No es tan grave, si hasta la propia mamá lo acepto".

"¿Sabés qué, Stuart? Si no te gusta la tele, no vayas a la tele. No sos imprescindible, la tele puede vivir sin vos. Para mi sos una desubicada y machista con pañuelo verde y todo" , sentenció.