Beyoncé: la nueva Mujer Maravilla

No contenta con planificar el lanzamiento de dos discos antes de fin de año, Beyoncé va por más. Ahora, para no descuidar su veta actoral, la ex Destiny´s Child comenzó negociaciones con Warner Bros y la compañía DC Comics para manifestar sus ansias de interpretar el papel de “alguna heroína”. Al parecer, sus deseos fueron bastante concretos: “Quiero hacer una película de superhéroe y ¿qué mejor que La Mujer Maravilla? Esa sería una elección muy valiente para una mujer negra”, declaró.

La idea de realizar un largometraje basado en la serie de la superheroína trajo consigo varios rumores acerca de quién sería la actriz elegida para interpretar el papel de Lynda Carter; Jessica Biel, Eva Green, Evangeline Lilly y Jennifer Connelly (¡es igual!), fueron algunos de los nombres que surgieron. ¿Les ganará Beyoncé?

lanacionar