Pesa mucho. La abertura circular en el plástico es diminuta. Sin embargo, se puede. En la edición de este viernes, un taxista sorprendió a Guido Kaczka y logró llevarse el lingote plateado. El conductor de Bienvenidos a bordo se percató de una maniobra del participante para lograr la hazaña.

"Lo que hizo. No lo quieran saber, no le pregunten a nadie. ¡No se vio, no se vio, locutor! Cuando pensamos que estaban agotadas las técnicas. Lo hizo completamente lícito, no cometió ninguna infracción, con una técnica única", gritaba frenético Kaczka luego de que el taxista de nombre Héctor hubiera conseguido sacar el lingote.

En cámara lenta, la repetición reveló la técnica "paso a paso" que utilizó el taxista para lograr la hazaña. En primer lugar, tomó el lingote de un extremo, lo ubicó de manera vertical y comenzó a levantarlo con la mano derecha. En simultáneo, con su mano izquierda mantuvo firme el acrílico con la mano izquierda. Ya en posición horizontal, el participante tomó con las dos manos y logró sacar el prisma por el estrecho orificio.

El momento en el que Héctor logra sacar el lingote de oro. Crédito: YouTube eltrece 02:08

Video

Como una forma de validar la forma en la que el taxista logró el objetivo que le permitió ganar los 10.000 pesos, Kaczka celebró la hazaña. Fiel a su estilo, el conductor no escatimó en calificativos para felicitar al participante ganador.

"Es imposible que salga así. Una técnica única y distinta. Una motricidad única. Me parece que le encontró la manija al pomelo. Excelente, Héctor. ¡Felicitaciones! Te deberías ganar dos lingotes", exclamó el conductor sin ocultar su asombro.