Black Eyed Peas, primeros en los AMA

La banda se llevó tres American Music Awards. En la ceremonia, Gwen Stefani y los Fall Out Boy presentaron sus nuevos temas.

22 de noviembre de 2006 • 12:32

Con tres estatuillas, los Black Eyed Peas se convirtieron en los principales ganadores de los American Music Awards. El cuarteto, que agradeció vía satelite desde Costa Rica, fue distinguido en Los Angeles como mejor grupo en los rubros Rap / Hip Hop y Soul / Rhythm & blues, así como Mejor Disco de Rap por Monkey Business. Shakira, en tanto, fue elegida como Mejor Artista Latina y los Red Hot Chili Peppers se llevaron dos distinciones como Mejores Artistas Alternativos y Mejor Banda de Pop / Rock. También la diva del soul Mary J. Blige, Kelly Clarkson y el trío country Rascal Flatts recibieron dos premios cada uno.

La sorpresa de la velada fue la aparición de Britney Spears. Aunque solo subió al escenario a entregar un galardón, la estrella fue ovacionada de pie, una clara señal de aprobación ante su reciente divorcio del bailarín Kevin Federline.

La performance más destacada fue la de Gwen Stefani. La frontwoman de No Doubt cantó "Wind It Up", primer corte de su The Sweet Escape, su próximo LP solista. Los Fall Out Boy ofrecieron un adelanto de su nuevo álbum y Snoop Dogg, Beyoncé Knowles y Nelly Furtado también participaron en el show.

En los American Music Awards se entregan un total de 20 estatuillas en ocho rubros. Los nominados se seleccionan a partir de las cifras de ventas, mientras que los ganadores se eligen a partir de una encuesta entre 20 mil seguidores de la música.

