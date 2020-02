El periodista Diego Brancatelli junto al embajador de Inglaterra encendieron la polémica en Twitter

El embajador de Inglaterra, Mark Kent, sufrió "la grieta" en carne propia. El domingo pasado compartió en su cuenta de Twitter un foto en la que se lo ve comiendo un asado junto a varias personas, entre ellas, el periodista Diego Brancatelli. Tras la publicación, algunos usuarios comenzaron a criticarlo duramente por estar junto al periodista mientras otros lo defendían. Tal fue el revuelo que el funcionario inglés publicó dos tuits explicando que su trabajo "es construir puentes para unir a las personas. Para generar empatía".

Kent, que mantiene un perfil alto en redes sociales y a quien siempre se lo ve en distintos eventos con una sonrisa, terminó envuelto en la disputa que divide a los argentinos. En la foto que compartió, además del periodista, se encontraba el embajador de Suiza, Heinrich Schellenberg, la actriz Laura Azcurra, el embajador de Egipto, Amin Meleika, y otros embajadores, que evidentemente pasaron desapercibidos para las usuarios ante la figura de Brancatelli.

" Hoy compartimos una mesa gente muy diversa, con opiniones distintas. Diferentes países, diferentes opiniones políticas. Y nos llevamos bárbaro. Encontramos muchos puntos en común. Así que deber de ser si queremos que nuestras sociedades avanzan. Muchas gracias a @JCCERUTTI!", escribió Kent sin saber aún lo que generaría en redes sociales aquel encuentro con el periodista.

Ante los comentarios de un lado y otro de la grieta, Kent inmediatamente tuiteó para calmar un poco la situación. " Las sociedades no pueden seguir con grietas. La intolerancia contra alguien que piensa distinto en algún aspecto no se puede (fomentar). Somos todos seres humanos y hay que convivir. Si no, habrá conflicto. Siempre hay puntos en común. Entre países también. Busquemos puentes y evitemos el odio", escribió.

Pero las disputa continúo y tuvo que volver a tuitear ."Soy diplomático de carrera. Mi trabajo es construir puentes para unir a las personas. Para generar empatía. Mi padre murió a los 55 años. Tengo 54. No quiero morir odiando a nadie", escribió.